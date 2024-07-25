Normalleşme yeni kriterle devam edecek

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Ama o bilgi bu toplantı için değildi. Zaten bu toplantıya yetişmesi beklenmiyordu. Ama önümüzdeki MKYK’da değişiklik gerçekleşebilir.

SERT TARTIŞMALARDAN KAÇININ UYARISI

Benim asıl dikkat çekmek istediğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da “Sert tartışmalardan kaçının” diye uyarıda bulunuyor. Peki bunu niçin yapıyor?

Aksine Erdoğan, sert tartışmaları seven bir liderdi. Ama yeni sürecin dili farklı. Çünkü Erdoğan normalleşme sürecinin devam etmesini istiyor. Sert tartışmalarla normalleşme sürecinin zehirlenmesini istemiyor. Daha önce de “Normalleşme süreci kelebek ömürlü olmasın” diye uyarıda bulunmuştu. Ama maalesef Özgür Özel bunun kıymetini bilemedi.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ ÖNEMSİYORUZ

Normalleşme ve yumuşama sürecini ihanet projesi olarak tanımlayanların aksine Erdoğan hem içeride hem dışarıda normalleşme sürecinin devam etmesinden yana.

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Bir MYK toplantısında, “Biz normalleşme ve yumuşama sürecini önemsiyoruz. Bizim iyi niyetimizi istismar ettiler ama buna rağmen normalleşme süreci devam edecektir. Bu noktadan sonra biz bunu kendi yöntemlerimizle devam ettireceğiz” demişti.

MHP’Yİ TEDİRGİN ETMEDEN

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la normalleşme sürecinin olumlu sonuçları alındı. Sırada Suriye var. Esed’le görüşme son dönemlerin en önemli gelişmelerinden biri olacak. İçeride ise Özgür Özel’le başlayan normalleşme süreci yol kazasına uğrasa da askıya alınmış değil. Gümbür gümbür bir normalleşme değil. Kriter, MHP’yi tedirgin etmeden normalleşme.

O FOTOĞRAFI SEVDİ

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü törenlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sohbet ettiği fotoğraf karesi için “Ben bu fotoğrafı çok sevdim” demiştim. Özgür Özel’in “Biz Türkiye’de ana muhalefet ama yurtdışında Türkiye’nin partisiyiz” yaklaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da destek geldi.

Erdoğan, “Özellikle muhalefetin, Türkiye’yi yabancılara şikâyet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz. Hatırlanacağı üzere ‘Sabık Genel Başkan’ döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış politikada yaşadığı savrulmalar, siyasi rekabet kavramıyla açıklanamayacak boyutlara ulaşmıştı.

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Türkiye’ye ve Türk siyasetine yakışmayan bu tavrın değişim işaretleri göstermesini, açık söyleyeyim, ‘muhalefetin normalleşmesi’ adına kayda değer buluyoruz” dedi.

Doğrusu bu.

EMEKLİLERİN SIKINTILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşmasını izledim. Emeklilere ayrı bir bölüm ayırması isabetliydi. Emekliler “Sesimiz duyulmuyor mu?” diye sitem ediyorlardı. Erdoğan, “Emekli kardeşlerimizin şunu bilmesini arzu ediyorum; gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız sıkıntıların tamamının farkındayım. Serzenişlerinizi duyuyorum. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Emekliler artık bir maaş konusu olmaktan çıktı, sosyal bir soruna dönüştü.

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BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Tepkiler nedeniyle AK Parti’nin başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenlemeyi erteleyeceği yönünde söylentiler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksine Meclis kapanmadan yasanın çıkması talimatını verdi. Bir kez daha ters köşe yaptı.

“Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var. Daha önce de ifade ettim; dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz, bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı, her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor” dedi.

YALANCI DİPLOMATLARA UYARI

Başıboş köpek sorunu öyle bir hal aldı ki, artık Ankara’ya atanan büyükelçilere, “Türkiye’nin başkentinde çok ciddi bir başıboş köpek sorunu var. Bunlar saldırganlar. Bunlar kuduz dahil olmak üzere hastalıklı olabilir. Türkiye’de bazı mahalleler kuduz nedeniyle karantina altına alındı. Dikkatli olun” diye uyarıda bulunuluyor. Sadece Fransız ya da Alman Büyükelçisi değil, Afrika’nın en ücra ülkesinin büyükelçisi dahi Türkiye’ye bu uyarı notuyla geliyor.

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REHAVETE YER YOK UYARISI

Meclis tatile girmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son grup toplantısıydı. O nedenle Erdoğan’ın uyarısı önemliydi. Cumhurbaşkanı AK Parti Milletvekillerini, “Bizim lügatimizde rehavet olmaz, bizde dur-durak olmaz. Sanki yarın seçim varmış gibi sahada koşturmayı sürdüreceğiz” diye uyardı.

Erdoğan’ın başarısı buradan geliyor. Hiç seçim yokmuş gibi icraat yapacaksın, yarın seçim olacakmış gibi çalışacaksın...

ÇOK ZEKİCE BİR CEVAP

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ince bir zekâsı var. Bu da esprilerine yansıyor. Yaşar Güler’e AK Parti grubunun girişinde, Yunanistan Sağlık Bakanı “F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’ya gelebiliriz” sözleri soruldu. Yaşar Güler, “Türkiye’ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz” diye yanıt verdi. Yani Yunan Bakan’a sen Türkiye’ye ancak turist olarak gelebilirsin dedi.

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ROL KAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yunanistan’da Dendias gibi densiz bir bakan ve bir de bu Sağlık Bakanı var. Türk düşmanlığı yaparak rol kapmaya çalışıyorlar. Ben Türk-Yunan yakınlaşmasını savunuyorum.

VENİZELOS İLE ATATÜRK DOSTLUĞU

O nedenle Yunanistan’ın Sağlık Bakanı’na Kurtuluş Savaşı sırasında esir alınıp Ankara’daki Sarıkışla’ya getirilen Yunan General Trikupis’i hatırlatmıyorum. Gelirsin de Trikupis gibi esir olarak gelirsin demiyorum Atatürk ile Venizelos’un kurduğu dostluğu esas almasını öneriyorum.