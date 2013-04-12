Savaş Özbey

ÇEŞME’DE BU YAZ

- Geçen yaz Şeyma Subaşı’yı kapıda 1 saat beklettikten sonra içeri almayarak bohem-şık kurallarını baştan yazan Momo Beach, 15 Haziran’da açılıyor.

‘Yeni normal’ kuralları gereği kalabalık happy hour’lar, herkesin küçük grubuyla eğleneceği formata dönüşüyor. Bu yaz akşam yemeği var. Yani daha az insan, daha uzun vakit geçirecek.

- İnanır mısınız, Aya Yorgi Koyu’ndaki yılların Sole Mare’si ve Paparazzi bu yıl açılmayacakmış. Çeşme için ne büyük kayıp. Kapanan diğer beach’ler de Shine ve Spaggia Grande. Mülk sahibinin kendisinin bir beach ve konser mekânı yapacağı konuşuluyor. Kapanan bir başka yer de ‘after mekânı’ Papaz.

- Doğa Rutkay, Alaçatı Hacımemiş’te eskiden sahibi olduğu yere Fransız restoranı açıyor.

- Mehmet Davran’ın işletmesini yaptığı Ortaköy Meftun, bu sene yazlığıyla Alaçatı’da.

Temmuz itibariyle eski Kâfi’nin yerinde.

- Köyiçi’nin şenlikli modern meyhanesi Esnaf cuma günü açıldı; Serkan Koca’nın işletmesini üstlenidiği Hammam ise 19 Haziran’ı bekliyor.