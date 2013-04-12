Savaş Özbey

Arka koltukta oturan kadın yolcuyla aralarında münakaşa çıkıyor.
Dönüyor kadına bir yumruk atıyor.
Kadın kendini arabadan dışarı atıyor.
Hırsını alamamış olacak ki o da araçtan iniyor, kadının üstüne gidip bir de sokakta darp ediyor.
Taksimetredeki ücret 22 lira. Yolcunun zorla 30 lirasını alıp yola devam ediyor.
Daha birkaç gün önce. Her şey kamerada kayıtlı.
Esnaf değil, eşkıya.
1-Kira alamadığı için ekonomik zorluk yaşadığını söyleyen Coşkun Sabah’ın elinde avucunda ne varmış?
a) Bir yaşlı öküz ve bir de karasaban
b) Kredi kartında çok az limit
c) 15 milyonluk gayrimenkul, 450 bin nakit para
d) Bir ud, bir hırka
-Cevap D şıkkı. Coşkun Sabah’ın bu açıklaması bir tokat gibi beni kendime getirdi. Onca mal mülke rağmen sıkıntıdayım, parası olmayan beni anlamaz demişti. O yüzden anlamadım çok.
ÇEŞME’DE BU YAZ
- Geçen yaz Şeyma Subaşı’yı kapıda 1 saat beklettikten sonra içeri almayarak bohem-şık kurallarını baştan yazan Momo Beach, 15 Haziran’da açılıyor.
‘Yeni normal’ kuralları gereği kalabalık happy hour’lar, herkesin küçük grubuyla eğleneceği formata dönüşüyor. Bu yaz akşam yemeği var. Yani daha az insan, daha uzun vakit geçirecek.
- İnanır mısınız, Aya Yorgi Koyu’ndaki yılların Sole Mare’si ve Paparazzi bu yıl açılmayacakmış. Çeşme için ne büyük kayıp. Kapanan diğer beach’ler de Shine ve Spaggia Grande. Mülk sahibinin kendisinin bir beach ve konser mekânı yapacağı konuşuluyor. Kapanan bir başka yer de ‘after mekânı’ Papaz.
- Doğa Rutkay, Alaçatı Hacımemiş’te eskiden sahibi olduğu yere Fransız restoranı açıyor.
- Mehmet Davran’ın işletmesini yaptığı Ortaköy Meftun, bu sene yazlığıyla Alaçatı’da.
Temmuz itibariyle eski Kâfi’nin yerinde.
- Köyiçi’nin şenlikli modern meyhanesi Esnaf cuma günü açıldı; Serkan Koca’nın işletmesini üstlenidiği Hammam ise 19 Haziran’ı bekliyor.
Ajda Pekkan, uzun yıllardır yaşadığı Bahçeköy’deki villasını satarak farklı alanlarda yatırım yapmak istiyormuş. Ama 46 milyon liralık villaya talip yok.
Kıvanç Tatlıtuğ da Ferrari’sini elden çıkarma derdinde.
1989 model araca alıcı çıkmayınca 150 bin fiyat kırdı: 1 milyon 575 bin.
Mustafa Sandal Çubuklu’daki 650 metrekarelik villasını bir okutsa, alacağı 29 milyon liradan eski eşi Emina Jahovic’e de pay verecek.
Çağla Şıkel Balmumcu’daki villasını 11 milyona satmak istiyor.
Alıcı çıkarsa üzerine biraz daha ekleyip havuzlu bir villakente geçmeyi planlıyormuş.
Cem Yılmaz da Zekeriyaköy’deki villasını satıyor.
Coşkun Sabah kuyuya bir taş attı, bütün sosyal medya bir oldu, iki gündür çıkaramıyor.
Özetle şöyle dedi: “Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm, bankada 450 bin liram var. Üç ay kira almadım. 450 bin lirayı harcıyorum, sonra ne olacak? Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Demek istediğimi çok parası olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz.”
Daha önce de şöyle demişti emektar şarkıcı ve udi: “Üç ay idare edebilirim, sonra zor duruma düşerim.”
Söylediklerini okudum, kafam karıştı, kalktım bir dolaştım. Oturdum, bir daha okudum... Yok...
İlk aklıma gelen: Coşkun Abi haklı. Herhalde bende öyle bir para olmadığı için anlayamıyorum.
Adam baştan açıklamış zaten: “Demek istediğimi, çok parası olan anlar.”
Böyle durumlarda zordaki birine refleks olarak insaniyetim kabarıyor en başta.
ABD ve Avrupa’da süren ırkçılık karşıtı protestolar, tam da Türkiye’deki siyahilerin Afrikalı köklerinden getirdikleri bir kutlamanın zamanına denk geldi: Dana Bayramı.
Ülkemize Osmanlı döneminde gelen Afro-Türkler bugün ağırlıkla Ege bölgesinde yaşıyor. Son yıllarda da 1920’lerin sonunda kaybolan bu eski geleneklerini tekrar canlandırmaya uğraşıyorlar.
Dana Bayramı ismini, zenginlerin verdiği parayla alınıp sokaklarda dolaştırılan süslenmiş danadan alıyor.
Eskiden üç hafta sürermiş ama şimdi tam bir tarihi yok.
Şöyle bir taradım, genellikle mayıs-haziran aylarında ama hep farklı tarihlerde kutlanmış.
Mesela en son geçen yıl 15-16 Haziran’da, “Dana Bayramı Festivali” adıyla İzmir’de yapılmış.
Festivalde siyahiler yöresel kıyafetleriyle yürüyüş yapıyor, danaya benzeyen boynuzlu maskeler takıyorlar, müzik dinletileri ve piknikler oluyor.
1-“10 milyonum olsa müziği bırakırım” açıklaması yapan İrem Derici, üstüne bir de hesap numarası vermişti. Sonuç hakkında ne söyledi?
a) Verdiği hesap numarasına para yağdığını
b) Üç gün boyunca paraları tek tek geri gönderdiğini
c) Bu kadar insanın müziği bırakmasını istemesine şaşırdığını
d) Hepsi
Güneri Cıvaoğlu: Bence cevap D... Ama ben olsam böyle bir açıklamayı en baştan yapmazdım. Para yağmış mıdır, geri yollanmış mıdır... Bilmiyorum, bizim ülkemizde olabiliyor böyle şeyler ama keşke böyle bir açıklama olmasaymış.
Salı, 16.00, Caddebostan...
Gece 12.00, Bebek. Hani 22.00 kısıtlaması?
ANKARAİKİ SAATTE BİR PERSONELİN KIYAFETLERİ DEĞİŞİYOR
CamboÇayyolu’nda, kendi bahçe içindeki binasında hizmet veriyor. Köfte ve döneriyle meşhur. Her türlü hijyenik önlem alınmış durumda. Servis takımları gözünüzün önünde poşetten çıkarılıyor, her müşteriye yeni eldivenle servis yapılıyor, mutfak personeli de dahil tüm çalışanların kıyafetleri iki saatte bir yenileniyor.
Kepos Meyhane
Angora Bulvarı’ndaki meyhane açık alanı ve titiz servisiyle hijyen konusunda iç rahatlığı sağlıyor.
Trilye Restoran