Sağlık için yeşile sarıl

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Neden yeşil sebze tüketmeliyiz?

Yeşil sebzeler protein, karbonhidrat ve yağ yönünden fazla zengin olmasalar da vitamin ve mineral yönünden zengin oldukları için vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesi açısından mutlaka alınması gerekir.

Kimler daha çok yeşillik tüketmeli?

Yeşil sebzeler vitamin ve potasyumdan zengin olduğu için;

* Tansiyon hastaları

* Diyet yaparken ödem sorunu yaşayanlar

* Az su içenler daha çok tüketmeye özen göstermelidir.



Pişirme yöntemine dikkat edin!

Pişirme işlemi bu besinlerin sahip olduğu besin değerlerinin büyük bir bölümünün kaybolmasına yol açar. O yüzden sebze yemeklerini kısa süreli pişirilmesine özen gösterin.



Yeşil sebzeler nasıl tüketilmeli?

Yeşil sebzeleri mümkün olduğunca çiğ haşlama ya da zeytinyağında sote şeklinde tüketin.



Yeşillikleri ne zaman tüketmeli?

* Sabah kahvaltıda

* Gün içinde salatalarda

* Pişmiş olarak akşam yemeklerinde



Peki, sebze sevmeyenler ne yapmalıdır?

Daha fazla sebze tüketebilmek için ipuçları!

* En sevdiğiniz yemeklerin içine yeşil sebzeler ekleyin!

* Çorbalarınızı yeşil sebzelerle lezzetlendirin!

* Sebzeleri çiğ olarak yemeyi deneyin!

* Yeşil sebzeleri çiğ tüketemiyorsanız sularını içmeyi deneyin!



Antidepresan etkili ıspanak

* Göz sağlığını korur.

* Yüksek tansiyonu düşürür.

* Kemik gelişimini destekler.

* Vücudun kan yapımına katkıda bulunur.

* Depresyon ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.



Kalp dostu yeşil fasulye

* Kalp ve damar sağlığını korur.

* Bağırsakların çalışmasını sağlar.

* Yaşlanma etkilerini yavaşlatır.

* Kan şekerini dengeleyip tok tutar.

* Beden ve zihni yorgunluğunu giderir.



Aşırı yeme ataklarına brokoliyle son

* Yağ yakma özelliğine sahiptir.

* Kabızlığın önlenmesinde yardımcıdır.

* Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini kontrol altına tutar.

* Kalp-damar ve kanser gibi hastalıklarla savaşır.

* Doygunluk sağlayarak aşırı yeme ataklarını önler.



Hafızayı güçlendiren semizotu

* Omega 3 kaynağıdır hafızayı güçlendirir.

* Demir eksikliğine karşı kansızlıkla savaşır.

* Kötü kolesterolü düşürür.

* Zona ve Gut hastalığına karşı etkilidir.

* Halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir.



Vücudu arındıran salatalık

* Vücudun su ihtiyacını karşılar.

* Cilt sağlığına iyi gelir.

* Akne ve sivilce oluşumunu engeller.

* Baş ağrısını dindirir.

* Kilo vermeye yardımcı olur.



Ödem savar maydanoz

* İdrar söktürür.

* Vücuttan ödemi attırır.

* Tansiyonu dengeler.

* Karaciğere yardımcıdır.

* Her türlü mantar rahatsızlığına iyi gelir.



C vitamini deposu yeşil biber

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Cildin yaşlanma hücrelerini azaltır.

* Lifli yapısı abur cubur isteğini azaltır.

* Midedeki asidi dengeler sindirimi düzenler.

* Migren ataklarını azaltmada etkilidir.

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Bağırsak dostu pırasa

* Bağırsakları yumuşatır.

* Saç sağlığına faydalıdır.

* İştah kesmede oldukça etkilidir.

* Hipertansiyon riskini azaltır.

* Cildin parlak görünmesini sağlar.



Karaciğerin temizlikçisi enginar

* Güçlü bir antioksidandır.

* Karaciğeri temizler.

* Kötü kolesterolü düşürür.

* Kalp sağlığını korur.

* Kanserle savaşır.