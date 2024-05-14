TSYD’de neden kadın yok?

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Yazdıklarımı okuyunca kendisinin sporla ne alakası var ki diyeceksiniz.

Ben de sordum aynı soruyu.

İyi bir izleyici olmanın dışında bir alakası yok.

Meselesi aslında başka...

Cinsel ayrımcılık ve biraz da kadın hakları.

Her Türk vatandaşının neden, niçin aramadan hassasiyet göstermesi gereken konular bunlar.

Şöyle yazdı Kamil Çetin: “Geçen hafta Türk Spor Yazarları Derneği’nde olağan genel kurul yapıldı. Oğuz Tongsir, 4’üncü kere 3 yıl için tekrar başkan seçildi. Bütün kurulları ile 40 kişilik bir yönetim listesi var ve bu listelerde bir tane dahi kadın üye yok. Türkiye’de, TSYD’de bilgi, birikim, deneyim, donanım olarak yönetim kuruluna girmeye layık bir tane bile kadın spor yazarı yok mu...”

Ve “Başta televizyonlar ve gazeteler olmak bütün yazılı ve görsel medyada, spor yazarlığı, muhabirliği, editörlüğü, yorumculuğu yapan kadın gazetecilerimizi nasıl yok sayarız” diyor.

Son derece haklı buldum serzenişini.

Artık futbol kulüplerinin yönetim kurullarında da kadınlar yer alıyor ve fark yaratıyorlar. Bizim Beşiktaş’ta Altın Mimir ve Prof. Dr Işıl Zeybek müthiş işler yapıyorlar mesela.

Başkan Hasan Arat da tüzükte değişlik yapılarak kadın yönetici zorunluluğu getireceklerini söylemişti.

Ne güzel bir duruş, ne şahane bir karar.

Kadınlar futbol dahil hiçbir spor dalından ayrı tutulamaz.

Umarım TSYD de yakında bu tür olumlu değişikliklere gider.

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Sertab’a alkış

Sosyal medya bir haftadır zaman tünelindeki Sertab videolarıyla yıkılıyor. Bir yanda Türkiye’ye 2003 yılında “Every Way That I Can” şarkısıyla birinciliği getiren Sertab, diğer yanda 2024 yılında yine müthiş bir performansla ülkemizi temsil eden Sertab.

2024’te, 2003 yılında giymiş olduğu sahne kostümü, uçuşan tüller ve dansçılar yoktu ama birinciliği yıllar önce kapıp getirmiş, kendinden daha da emin, sağlam, şova değil duruşa ve sese odaklanmış bir Sertab vardı.

Ben çok beğendim, defalarca izledim.

Buraya bir nokta koyup gecenin arka planında Türk ve Yunan gençlerin şarkıyı hep bir ağızdan söylemesini de söylemeden geçemeyeceğim.

Aşırı hoşuma giden bu video sosyal medyadan birçok kez paylaşılmış ve fazlasıyla da izlenmiş. Bizim gençlerin heyecanlı halleri Eurovision’a neden katılmamız gerektiğini de gösteriyor gibi.

Türkiye’yi tekrardan Eurovision’da birinciliklerle göreceğimiz günleri de görürüz umarım.