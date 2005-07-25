◊ Öncelikle yeni şarkın “Yalan Yıllar” hayırlı olsun. Şu anda buluştuğumuz evde yazıldı bu şarkı. Bu evdeki hayatından başlayalım söze. Coşkun Sabah güne nasıl başlar?
- Sabah uyandığımda kış bahçemde özel kahvemi içerim. Birkaç saat sonra çok hafif bir şeyler yerim. Beyaz peynir, salatalık, domates. O kadar. Alkol kullanmıyorum, hiç gececi olmadım. Beste yaparken de aralıklarla çay içiyorum. Hem iyi bir kahveci hem de iyi çaycıyım.
◊ Kendine çok iyi bakıyorsun ve genç kalmayı başardın...
- 28 yıl önce Zürih konserim sırasında bir antiaging merkezine gitmiştim. O günden beri vücut için gerekli olan, yaşlanmayı geciktiren takviyeleri kullanıyorum. Türkiye’de o yıllarda yoktu, ben biraz erken keşfettim. Hücrelerimiz iyiyse sağlıklıyız. Görmediğimiz hücreler iç organlarımızda. Onların da sağlıklı olabilmesi için sevdiklerini vermemiz lazım. Vücudun üretemediği, hücrenin muhtaç olduğu yapıları takviye olarak almamız lazım.
◊ Başka neler var bilmediğimiz?
- Vücudun kan örneğinde hormonlar, mineraller, aminoasitler arasında bir denge var. Antiaging bu dengeyi de koruyor. 3-5 yılda bir kan örneğim alınarak yurtdışında gönderiliyor. Eksik olanlar dengeyi koruyacak şekilde yerine konuluyor. Osman Müftüoğlu hocamızın önerdiği kolajen takviyesine ben 20 yıl önce başlamıştım.
TARKAN’DAN DAHA
Beşiktaş’a gönül vermiş, siyahı beyazı ana renkleri olarak kabul etmiş bir Beşiktaşlı olarak “Bırakmam Seni” kampanyasını ilk gününden beri takip etmiş, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Beşiktaşlı sanatçılar ile yapılan toplantıya katılmıştım.
Bu kampanya için biz de Murat Başaran ile elimizi taşın altına koyduk.
Murat besteledi, ben sözleri yazdım, birlikte söyledik ve Armağan Pekkaya yönetimindeki klibin çekimleri için mabedimizde, Vodafone Arena’da buluştuk.
Ortaya içimize sinen bir marş ve klip çıktı.
Beşiktaşımıza armağan ettiğimiz “Bırakmam Seni” marşının klibini bugünden itibaren YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Amacımız taraftarımıza bir marş armağan ederken yardım kampanyasını daha da hareketlendirmek.
Beşiktaşlı işadamlarından bağışları beklerken, herkesten SMS’le de destek olmalarını istiyoruz.
Kadın kadına destektir.
Çoklukta bir, birlikte tek olmayı biliriz biz.
Bitmeyen, artan kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri için tek yürek oluruz.
Instagram’da başlatılan #challangeaccepted, #womensupportingwomen etiketlerine siyah beyaz bir fotoğrafımla herkes gibi ben de destek verdim.
Adalet, eşitlik ve her türlü hak konusunda birlikte mücadele etmeye devam.
Tüm kız kardeşlerimi seviyorum.
Koronadan daha tehlikeli
Bayram için tatil planı yapanların büyük bir kısmı korona korkusu ve uçak sefer sayılarındaki azalma nedeniyle karayolunu tercih ediyor.
Siz de benim gibi insanlara uzaktan uzaktan “merhaba” dediğimiz bu dönemi nispeten rahat geçirmişsinizdir.
Bir ağaca sarılmanın keyfini yaşayan bilir, kedi köpek yoksa da hayatınızda en azından ağacı tavsiye ederim.
Zira aynı Covid-19 salgını sırasında olduğu gibi muhtemelen sonrasında da artık insanlar birbirlerine sarılamayacak.
Amerika’da büyük şehirlerde sokaklarda yalnız insanlara sarılarak para kazananlar bile işsiz artık.
Los Angeles’daki Kucaklaşma Merkezi, mart ayında korona salgını başladığı gün tüm üyelerine “Kendinizi hasta hissediyorsanız merkeze gelmeyin, iyi olsanız bile gelir gelmez hemen elinizi yüzünüzü yıkayın, kişisel hijyeninize dikkat edin” uyarılarında bulunmuştu.
Mart ayında yapılan bu ilk uyarılarım ardından radikal bir karar alındı ve merkez korona aşısı bulunana kadar kapılarını kapatma kararı aldı.
2020’nin koronadan başka neyi oldu ki zaten?
Bu hengamede şarkıyı düşünecek hâl, enerji kalmadı kimsede.
2017 yazını hatırlayın, “Despacito”nun ortalığı kasıp kavurduğu o zamanları.
“Despacito”, Billboard listelerinde 88 numaradan zirveye tırmanmış ve 4 ay boyunca orada kalmıştı.
Yaz hit’i o yaz barda, sokakta, arabalarda duyduğunuz şarkı oluyor.
Ama bu sene ne bar var, ne sokak.
Arabalarda da maskelerle oturup camları açmıyoruz.
Sahil şeridindeki turistik mekanlarda ve otellerde herkes tedirgin.
Ve buralarda koronanın yoğun olduğu, hatta deyim yerindeyse kırıp geçirdiği kırmızı bölgelerden gelenleri hiç hoş karşılamıyorlar.
Özellikle Lombardy, Codogno’dan gelenlere oda bile verilmiyor.
Bizde Bodrum ve Çeşme’de koronanın daha yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmirlilere zorluk çıkarmaları gibi bir şey bu.
Otele almamalar, yanlarına yaklaşmamalarla kalmıyor tabii olay.
İtalyan plajlarında kavgalar da eksik olmuyor.
Geçen gün Ostia plajında 20 yaşındaki bir kadın, yakınına havlu seren birine sosyal mesafeyi hatırlattığı ve biraz uzağına gitmesini söylediği için tokat yedi.
Buna göre korona olup iyileşen ve antikor üreten, yani bağışıklık geliştiren kişiler bir süre sonra yeniden enfekte olabiliyor.
Bağışıklık, yani antikor seviyesi kişi hastalığı yendikten 3 hafta sonra en üst düzeye ulaşıyor ve sonrasında antikorlar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Yapılan deneyler, 3 ay sonrasında hastaların sadece yüzde 17’sinin bağışıklığı koruduğunu göstermiş. Bu durumda sürü bağışıklığından söz etmek zor.
Tedbirlere devam edip aşının bulunmasına ve virüsün de o arada bulunan aşıyı etkisiz kılacak şekilde mutasyona uğramamasına dua etmekten başka çare görünmüyor.
Charlize Theron’a baklava gönderelim
Charlize Theron’un Netflix’teki yeni filmi “The Old Guard”da sağlam bir Türkiye reklamı var.
Ölümsüz karakterlerin aksiyon dolu hikayesini anlatan ve devamı da gelecek gibi görünen filmin başlarında Charlize Theron’a baklava yediriyorlar ve nereye ait olduğunu tahmin etmesini istiyorlar.
Bir güzel yiyor baklavayı, “Cevizli değil fındıklı” diyor, fındık (hazelnut) yerine fıstık (pistachio) deseler daha güzel olurmuş tabii, neyse ve “Türkiye’nin doğusu” diye cevabı yapıştırıveriyor.
Burada da bitmiyor Türkiye ve baklava reklamı. Bize tanıdık gelen görüntüler bağlama kılıfıyla devam ediyor. Baklava olayı ise sosyal medyada sürüyor ve daha da detaylanıyor.
İzlediğim videodaki anne Ebabillerin acı çığlıkları hâlâ kulaklarımda.
Galata Kulesi’ni gözünüzün önüne getirin.
Duvarlarında yüzlerce delik olduğunu hatırlayacaksınız.
Kulenin dünyada ender görülebilecek bir özelliği var.
Ceneviz ve Osmanlı mimarlarının kule duvarlarına bıraktıkları küçük delikler ve kovuklar, yüzyıllardır ilkbaharda Ortadoğu’dan ülkemize gelen Ebabil kolonilerine yuva oluyor.
Kule meydanında sabah erken saatlerde ve akşamları bulut gibi uçuşan Ebabillerin seslerini duymak mümkün.