◊ Öncelikle yeni şarkın “Yalan Yıllar” hayırlı olsun. Şu anda buluştuğumuz evde yazıldı bu şarkı. Bu evdeki hayatından başlayalım söze. Coşkun Sabah güne nasıl başlar?

- Sabah uyandığımda kış bahçemde özel kahvemi içerim. Birkaç saat sonra çok hafif bir şeyler yerim. Beyaz peynir, salatalık, domates. O kadar. Alkol kullanmıyorum, hiç gececi olmadım. Beste yaparken de aralıklarla çay içiyorum. Hem iyi bir kahveci hem de iyi çaycıyım.

◊ Kendine çok iyi bakıyorsun ve genç kalmayı başardın...

- 28 yıl önce Zürih konserim sırasında bir antiaging merkezine gitmiştim. O günden beri vücut için gerekli olan, yaşlanmayı geciktiren takviyeleri kullanıyorum. Türkiye’de o yıllarda yoktu, ben biraz erken keşfettim. Hücrelerimiz iyiyse sağlıklıyız. Görmediğimiz hücreler iç organlarımızda. Onların da sağlıklı olabilmesi için sevdiklerini vermemiz lazım. Vücudun üretemediği, hücrenin muhtaç olduğu yapıları takviye olarak almamız lazım.

◊ Başka neler var bilmediğimiz?

- Vücudun kan örneğinde hormonlar, mineraller, aminoasitler arasında bir denge var. Antiaging bu dengeyi de koruyor. 3-5 yılda bir kan örneğim alınarak yurtdışında gönderiliyor. Eksik olanlar dengeyi koruyacak şekilde yerine konuluyor. Osman Müftüoğlu hocamızın önerdiği kolajen takviyesine ben 20 yıl önce başlamıştım.

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