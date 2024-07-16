Yarın önemli gün

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Kanun teklifinin içinde uyutma, ötanazi dedikleri şey, en açık ve doğru tabiriyle öldürme var.

Kedi ve köpeklerin öldürülmesinin yolunu açan bu yasa toplu katliama davetiye.

Bu konuda tavrımız, duruşumuz belli.

Öldürmeye karşıyız, yaşatmaktan yanayız.

Artan köpek nüfusunun tek sorumlusu, işini yapmayan belediyelerdir.

Eğer bir ceza kesilecekse, bu, masum hayvanlara değil işini yapmayan belediyelere yönelik olmalıdır.

Bundan sonrası için etkin kısırlaştırma, aşılama, yerinde yaşatma ve sahiplendirmenin yanı sıra saldırgan hayvanların rehabilitasyonu ve merdiven altı üretimin tamamen durdurulması kesin ve en insani çözümdür.

Biz hem insanları hem de hayvanları yaşatan yasa isterken, mevcut kanunun uygulanarak cezanın belediyelerde olmasından, yaptırımların artmasından, yani öldürmekten değil, yaşatmaktan yanayız.

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Sayın milletvekillerimizden ve devletimizden beklentimiz budur.

Taylor Swift rol modeli mi?

Newsweek’te yayınlanan bir makale, 34 yaşındaki Taylor Swift’in hâlâ bekar ve çocuksuz olmasını eleştirip, kendisinin hayranları için iyi bir rol model olmadığını yazdı.

Bu tip ayarsız yorum ve yazılara yabancı basında da rastlanabiliyor demek ki.

Kimin kaç yaşında evleneceğine, çocuk yapacağına kim karışır, ne hakla karışır ve yorum yapar?

Neyse!

Bir başka araştırma da tam tersine Taylor Swift’in hayranları için şahane bir rol model olduğunu söylüyor.

Nedeni ise dünya starının bir süre önce bozuk yeme alışkanlıklarında yaptığı düzeltmeler.

Hayranları, Swift’in yeme düzensizlikleri ve sorunlarla boğuşmuş olmasıyla kendilerini özdeşleştirmişler.

Ve tabii sorunları anladıktan sonraki düzelme aşamasıyla da.

Taylor Swift’in 2022 yılında “Anti-Hero” şarkısına çektiği klibi izlemediyseniz izleyin.

Swift tartıya çıkıyor ve yeme bozukluklarına dikkat çekiyor.

Bu arada hatırlatayım, orijinal klipte Swift tartıya çıktığında tartıda ‘şişman’ yazan sahne, beden aşağılama eleştirileri nedeniyle çıkarılmıştı.

Swift, “Her gün kendi fotoğraflarımı görmek benim için iyi bir şey değil. Karnımın çok büyükmüş gibi göründüğünü hissettiğim zamanlar oldu. Ya da biri hamile göründüğümü söyledi. Bu beni sadece yemek yemeyi bırakmaya değil, açlıktan ölme noktasına gelmeye itiyor” dedi.

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Düzensiz yeme alışkanlıklarına son veren şarkıcının bu konuda hayranlarına iyi geldiği yadsınamaz.

Erkekte stres yaratın

Kadınlar ve erkeklerin aynı olmadığını biliyoruz. Âşık olma hormonlarımız bile farklı.

Bir araştırmaya göre; biz kadınlar oksitosin salgıladığımızda âşık oluyoruz.

Oksitosin, temas hormonu.

Yani bir kadını kendinize âşık etmek istiyorsanız yakın temasın rolü büyük.

Erkeklerin aşk hormonu ise vazopresin.

Vazopresin stres anında daha fazla salgılanıyor. Kısacası bir erkeği âşık etmek ve kendinize bağlamak istiyorsanız, bu hormonu salgılamasını sağlamanız gerekli.

Erkekte stres yaratın arkadaşlar, rahat olmasına izin vermeyin.

Arıza kadınların çekiciliği buradan geliyor.