Bodrum ve fiyatlar

Haberin Devamı

Olur inşallah ama nasıl olur onu bilmiyorum.

İnsanları bir kazıklanacağız korkusu sarmış çünkü.

Dışarı çıksalar da bir şey harcamadan koşa koşa evlerine ya da ‘her şey dahil’ otellerine dönüyorlar.

Oysa şehir efsanesi haline gelmiş fiyatları uygulamayan, gayet makul mekânlar da var Bodrum’da.

Ve ne yazık ki bu dedikodulardan en büyük zararı onlar görüyor.

Kedi kadının kedileri

8.6 milyon takipçisi olan Halle Berry’i takip etmiyormuşum.

Geçen gün beni çok mutlu eden bir post’u karşıma çıktı.

Instagram ilgi alanlarına göre seçerek gösteriyor sanırım, bana ne göstereceğini çok iyi biliyor, önüme çıkan postta Berry’nin kucağında iki kedi vardı.

“Boots ve Coco’yu tanıştırayım” dediği postunda onların hikâyesini anlatmış.

Arka bahçesinde bir anne ve dört yavrusunu bulmuş Berry, yavrular sütten kesilince anneyi kısırlaştırmış ve bahçeye geri bırakmış.

İki yavruyu bir arkadaşına sahiplendirmiş, elinde tuttuğu iki kardeşe de Boots ve Coco adını takarak kendi evine almış.

Hemen takibe aldım Halle Berry’yi ve postun altına “anneyi kısırlaştırdığın ve çocukları sahiplenip, sahiplendirerek bu aileyi kurtardığın için teşekkürler” yazdım.

Zamanında Catwoman’ı oynamış olan Halle Berry’nin kedi kadın hallerini çok sevdim.

Haberin Devamı

Çocuklara telefon vermeyin

Dünyada, gelişmiş ülkelerde yeni bir trend var: Aileler çocukların eline telefon verme yaşını giderek öteliyor.

Çocukların ekranın içinde kaybolmasını istemeyen anne babalar, onlarla iletişime geçebilmek, yani konuşabilmek için wi-fi bağlantısının kesilmesini beklemek zorunda.

Ve artık buna bir çözüm bulmak istiyorlar.

Avrupa’da çocukların yüzde 20’si 4 yaşında eline telefonu alıyor, kalanı ise 11 yaşına geldiğinde telefon sahibi olmuş oluyor.

Şimdilerde istenen ideal telefonla tanışma yaşı ise 16.

Yetişkinlerde de 3 saatten fazla sosyal medyada vakit geçirmek ciddi depresyon nedeni.

Aynı şekilde 16 yaş altında ellerinde telefon olan çocuklar da dikkat eksikliği, uykusuzluk, depresyon gibi olumsuzluklar yaşıyor.

Telefonla ne kadar geç tanışma, o kadar iyi.