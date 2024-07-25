Dünya, en sıcak günü yaşadı

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Sıcaklık rekorları sadece buralarda kırılmıyor.

Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz, yani geçen pazar, tarihe küresel olarak kaydedilen “en sıcak gün” olarak geçti.

Pazar günü dünya genelinde ortalama yüzey hava sıcaklığı 17,09 derece Celcius olarak ölçüldü.

Bu değer, geçen yıl temmuz ayında kaydedilen 17,08 derece Celsius olan önceki rekoru aştı.

Az bir fark gibi düşünmeyin, ciddi bir artış aslında, bu hızla giderse önümüzdeki yıllar felaketi yaşayacağız.

Sıcaklık artışları beraberinde en çok orman yangınlarını ve yaşlı ölümlerini getiriyor. Kışın da hortumlar, kasırgalar, seller... Ve aslında dünyanın sonu da geliyor.

Fosil yakıt kullanımı, ormanların yok oluşu, hayvancılık (vejetaryenlik sadece hayvan hakları için değil küresel ısınma için de gerekli ve değerli), endüstriyel faaliyetler kaynaklı küresel ısınmaya karşı dünya liderlerinin alması gereken önlemler hep konuşulsa da durum ortada.

Bu yaz böyle giderse, yıl sonunda, 2024’ün 2023’ten daha sıcak bir yıl olarak tarihe geçtiğini göreceğiz.

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Gaziantep CIP açıldı

Gazianteplilerin özellikle yaz aylarında en fazla şikâyet ettikleri şey, şehirlerinden Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerine direkt uçuş olmaması.

Türk Hava Yolları bir deneme uçuşu yapsa dolacağını görür aslında.

Belki de yaparlar yakında.

Çünkü artık Gaziantep CIP salonu da açıldı.

Evet bahar aylarında açılacağını bekliyorduk, biraz gecikmiş olsa da artık Doğu’nun Paris’inin de nurtopu gibi bir CIP salonu var.

Yapım ve inşaat sırasında gezmiştim, 1600 metrekareye oturan iki katlı mekânda modern oturma alanları, yeme içme bölümü, çocuk oyun alanı, üst katta ise uçuş ekiplerine ayrılmış dinlenme odaları var.

CIP Lounge şu anda kullanıma açıldı, yakında davetli açılışı olacak.

Hayırlı olsuna gideceğim tabii ki.

Reset’lenmek için

Kafayı reset’lemeye gerçekten ihtiyacım var. İnsanların kötülüklerinden, yalanlarından, dolanlarından, öyle mutsuz, öyle umutsuzum ki. Nasıl ara verip, yeniden başlamak için enerji toplarım diyenler bir liste hazırlamışlar.

Bazılarını belki de size de yarar diye yazmak istedim.

Yürümek, sadece yürümek.

Yaz ayında olduğumuza göre, tabii ki kıyıdan uzaklara değil belki ama kıyıya paralel uzun uzun yüzmek.

Araba yıkamak, evet erkek aktivitesi gibi görünse de bana da iyi geliyor.

Bir erkek aktivitesi daha, halı saha maç yapmak.

Yalnız başına seyahate çıkmak, nereye gideceğinize yolda karar vermek, aynı Sıla’nın “Kafa” şarkısında ‘kafa nereye biz oraya’ dediği gibi, yer değiştirmek her zaman iyi gelir.

Çekmece, dolap düzenlemek, bir süredir giymediğimiz ne varsa ayırıp, vermek, hafiflemek.

İyi bir film izlemek.

Telefonu, sosyal medyayı tamamen kapatmak. Sanırım bu en sonuncusu tam isabet olur.