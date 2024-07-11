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Ömür Gedik
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Yeniden Şeytan Marka Giyer

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

“Şeytan Marka Giyer” filmini hatırlayanlar, moda dünyasının ikonik ismi Miranda Priestly’nin değişen moda ve dergi sektörü karşısında ne yapacağını, nasıl tavır alacağını merak ediyordur.

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Yapımcılar ve senaristler, bu merakın gişeye yansıya-cağından emin olduklarından devam filmi için kolladı sıvadı.
Başrollerinde Meryl Streep, Emily Blunt ve Anne Hathaway’in yer aldığı ilk filmin senaristi Aline Brosh McKenna ile devam filminin senaryosunu yazması için görüşmeler yapılmaya başladı.
Meryl Streep ve Emily Blunt’ın da 18 yıl aradan sonra gelecek olan bu devam filminde rol alacağı söyleniyor.
Hafızaları tazelersek, “Şeytan Marka Giyer” gişede büyük başarı yakalamış ve dünya çapında yaklaşık 326 milyon dolar hasılat elde etmişti.
Meryl Streep ‘en iyi kadın oyuncu’, Patricia Field ise ‘en iyi kostüm’ dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

Yeniden Şeytan Marka Giyer

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3.5 milyonluk hesap

Jeff Bezos, Datça’da bir gecede 3.5 milyon TL hesap ödemiş.
3.5 milyon TL’lik hesap nasıl olur, ne yemiş içmiş olabilirler diye düşünürken pahalı şaraplar açtırılması ya da mekânın Jeff Bezos’u görünce faturayı abartmış olması akla ilk gelenler.
İkinci seçenek üzücü tabii...
Jeff Bezos gibi 100 kişi gelse, yese, içse, mağaza dolaşsa, otelde kalsa, kan ağlayan esnafın yüzü güler, kötü giden yazın kaderi değişir.
Turizm işte böyle bir şey.

AVM sporu

Asansör yerine merdiven mi kullansak?
Evimizi kendimiz mi temizlesek?
Spor salonuna mı gitsek?
Bunların hiçbiri olmuyor bende.
Nabzımı hızlandıramıyorum.
Harekete bahane bulamıyorum.
Ama AVM içinde yürümeye bayılıyorum.
Arada vitrinlere bakarak ilerlemek iyi geliyor.
Deneyin, nasıl güzel yürüdüğünüzü, adımları nasıl çoğalttığınızı fark edeceksiniz.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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