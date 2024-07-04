Nohutla meme büyütme

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Kemikleri güçlendiren, yapısını korumaya yardımcı olan kalsiyum, lif, magnezyum ve K vitamini içerdiği için özellikle büyüme çağında olan çocukların düzenli tüketiminde kemik sağlığını korumada ve güçlendirmede etkili.

Nohut suyunun ödem attırıcı ve idrar sökücü özelliği de vücut temizleyici ve şişkinlik giderici olarak kullanılmasını destekliyor.

Bunlar zaten bildiklerimiz.

Geçen gün Amerikalı bir estetik doktorunun sayfasında nohudun başka bir kullanım amacına denk geldim.

Doktor, meme ameliyatı yerine nohudu öneriyor!

Yüksek miktarda progesteron içeren nohudun meme büyütme ve dikleştirme ameliyatına yakın etkileri olduğundan söz ediyor.

Aynı doktor, chia tohumu suyunun da bel bölgesindeki yağlanmaları yok ettiğini söylemiş.

Bir de muz yağından bahsediyor, yüzde 150 oranında saç çıkarıyormuş.

Deneyip, deneyimleyip bakacağım.

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Gol olma ihtimali yüzde 94’tü

Çeyrek finale çıktığımız maç sonrası Merih Demiral’ın Mert Günok’un yanına giderek verdiği “Oğlum nasıl çıkardın” tepkisinin aynısını milyonlar olarak biz de verdik.

Maçın kader anıydı.

Sonrasında yayınlanan istatistiklere baktım. Mert’in son saniyedeki kurtarışının matematiksel analizi şöyle:

Mert’in kurtarma ihtimali yüzde 6, gol olma ihtimali yüzde 94.

Mert neredeyse imkânsızı başardı.

Ama bir kez daha anlatmış olduk, bizim kanımızda imkânsız yok.

Sadece Mert değil, tüm takım imkânsızı başardı aslında, kazanmamıza ihtimal bile verilmeyen maçı hakkımızla aldık.

Ülkemle, insanımızla, azmimizle harikayız. Şimdi çeyrek finaldeyiz ve devamının da geleceğine yürekten inanıyorum.

Teşekkürler bizim çocuklar, çok iyi geldiniz, çok.

Tek başıma iyi hatta mükemmelim

Taylor Swift’in bir röportajına denk geldim.

Şöyle diyor:

“İnsanlara mutluluğumu bir kale gibi koruyorum, tek başıma olmaktan, kendi hayatımı, kendi özgürlüğümü yaşamaktan mutluyum dediğimde, bana ilk olarak sakın üzülme, birini bulursun diyorlar.”

Sanki birini bulmak, bulmuş olmak bir hedefmiş, mutluluğun anahtarıymış gibi!

Şart olmasa da doğru insana sözümüz yok ama sırf birini bulup kafese kapanmış gibi, mutsuz bir hayat sürmektense tek başımıza iyi, özgür, hatta mükemmel olabiliriz.

Bunun en tatlı örneklerinden biri olan Meryem Uzerli’ye sevgilerimle.