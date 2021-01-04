Çin Astrolojisine Göre Ocak Ayı Yorumu

4 Şubat 2021’de resmi olarak Öküz yılına girecek olsak da Ocak ayı öküz ayı olduğu için 5 Ocaktan itibaren yılın etkilerini yaşamaya başlayacağız.

Öküz burcu element olarak topraktır. 2019 ve 2020’nin çılgın sularından sonra toprak elementi geldi! Ancak ne yazık ki toprak yeterince güçlü değil çünkü bu kadar sudan sonra balçık gibi oldu. Yani ne yazık ki suyun etkileri bir anda yok olmayacak.

Değişim, dönüşüm geliyor mu? Evet! Sonunda. Özellikle pandemi için yılın ikinci yarısında kurtuluş olacak diye bahsediyoruz ancak Ocak ayında henüz bu daha kendini gösteremeyecek çünkü Aralık ayı daha önce çok kere uyardığım gibi kötü bir aydı ve etkileri Ocak ayında da devam edecek.

Yine de Ocak ayında ufak ufak aşının da gelmesi ile birlikte rahatlamalar, özgürlüklerin artışları gözükecek.

Ocak ayının başlamasıyla keçi burçları ve tabi ki öküz burçları kendilerini korumaya almaları lazımdır. Çünkü bunlar Çin pusulasında 180 derece açılarda oturdukları için küs, kavgalı burçlar ve çatışmaya yer arıyorlar. Ara bulucu olarak fare sembolünü özellikle bu çatışma içerisinde olanlar taşıması gerekir.

Ayın şanslıları ise 2020 yılının zor geçiren burcu fare olacak. Haritanızda nerede fare varsa orada bir güzellik, şans kapıları belirmeye başlayacak. Ay hanesi iş ve ebeveynlerle olan ilişkilerimizi, gün hanesi aşk ve sağlıkla olan durumumuzu ve saat hanesindeki burç ise 50 yaş üzerindeki genel halimizi ve çocuklarımızla olan ilişkilerimizi temsil eder, yıl hanesinin etkisi 20 yaşından büyükseniz pek yoktur, ufak bir türbülans şeklinde kendini gösterir.

Ayın diğer şanslıları ise yılan ve horoz. Bunlarda pusula da üçgen yaptıkları için öküz ayı ile süper iyi bir etkileşime giriyor ve sizin için de metal elementi iyi bir element ise harikalar sizi bekliyor.

Yine de yılın etkilerini hemen bu ay görmeye başlayacağız yani ülkeler arası anlaşmazlıklar, toprak penaltısı dediğimiz ölümcül kazalar, isyanlar ve ne yazık kötü toprak felaketleri Ocak ayının gündemi.

Sektör olarak:

Ateş Elementine ait sektörler refahı bekleyebilir çünkü Metal Ateşin parasıdır. Yangın endüstrileri, enerji üretimi, restoranlar ve eğlenceyi içerir ateş sektörleri. Yıllar sonra artık onlara da bu aydan itibaren kader gülmeye başlayacak çok şükür diyebiliriz.

Sırada, Toprak Elementine ait sektörler. Bu ay bu sektörlerde kazanç görünmeye sonunda başlıyor, üretim de tabi ki güçlü bir şekilde devrede olacak. Toprak sektörleri arasında gayrimenkul, arazi geliştirme, madencilik, sigorta, bilgisayar yazılımı ve teknoloji bulunmaktadır.

Metal endüstrisi bu ay ciddi bir rekabetle karşı karşıya henüz kalmasa da ilerleyen aylarda gittikçe artacak ve zorlanacak. Bu ayda ayak seslerini duyacağız. Otomobiller, mühendislik, bankacılık ve makineleri içerir.

Su endüstrileri de bu ay para kazanmaya devam etse de ne yazık ki yıl içinde bu para kuruyacak olarak gözüküyor çünkü Suyun para Elementi olan Ateş tamamen yok. Bu tür endüstriler arasında nakliye, ulaşım, iletişim ve içecekler bulunur.

Ağaç endüstrileri için para beklentisi de zayıftır çünkü Öküz ağacın para unsuru iken bu Öküz ne yazık ki çok zayıf bir topraktır. Bu endüstriler moda, medya, kitaplar, çevre ve iklim değişikliğini içerir.

Özetle Ateş ve Toprak Elementlerine ait endüstriler gelişecek ve ilerleme kaydedecektir. Diğer tüm endüstriler acı çekecek veya yokuş yukarı bir tırmanış yaşayacak.

Feng Shui’de ise henüz değişimler yapmıyoruz. Yıllık etkiler yukarıda dediğim gibi Şubat ayında başlayacak ve o zaman yılın etkilerinin neler olduğunu sizlerle paylaşacağım. 😊

Sağlıkla kalın 😊

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