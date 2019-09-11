Yay Burcu Eğlence Hayatı

Bu tavır onların gece hayatlarına da yansımaktadır. Partiyi ilk başlatan öncüler olarak rol alırlar ve gece kulüplerindeki sıranın başında her zaman onlar vardır. Menüde yazan isimlerini bile telaffuz edemedikleri içeceklere doymayacak ve dahasını da isteyeceklerdir.

Yay burçları çakırkeyif olduklarında çeneleri düşer. Hatta durum öyledir ki konuşurken saklaması gereken sırları bile birilerine yetiştirme hevesi içerisine girebilir. Parti gecelerinde en çılgınca eğlenenler yine Yay burçlarıdır.