Kendini doğru ifade etmen için benliğini dışa vurmalısın.

Koskoca bir yılı tamamlıyorsunuz. Yılın sonu Yengeç dolunayı ile tamamlanıyor. İçinde ayrı sen, dışında ayrı sen tercih etmen artık sonlanmalı diyebiliriz. Dolunay ile tamamlanmak sizin elinizde olacak. Şu an duygularınız yarım yamalak ve kendiniz eksik hissediyor olabilirsiniz. İfade etmek de zorlandığınız şeylerin kenara bırakıp kendinize yumuşak bir dönüş içine çekilmeyi deneyeceksiniz. Eğer şu an koşullar sizi mutsuz hissettiriyorsa yeni kararlar almak durumundasınız. İlişkinizde ve iş hayatınızda çok daha güçlü bir süreç içine çekileceksiniz. Bu dolunay sizleri bu hafta oldukça destekliyor. Korkularınızı ve içsel dünyanızı tamamen çözüme götürecek ve aydınlatacak diyebiliriz. Yeni yıla yeni bir sen olarak giriş yapmanı isteyecek. Yalnızlıktan korkma, acabalarda boğulma, soru işaretlerini düşünme yeni yıla yeni umutla adım at. Çünkü hiçbir şey korktuğun kadar gerçek değil.

Motivasyon sözü: “Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz: iki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende: er geç baş başa verecek değil miyiz?” Ömer Hayyam