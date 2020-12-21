Balık Burcu Haftalık Yorum
Kendini doğru ifade etmen için benliğini dışa vurmalısın.
Koskoca bir yılı tamamlıyorsunuz. Yılın sonu Yengeç dolunayı ile tamamlanıyor. İçinde ayrı sen, dışında ayrı sen tercih etmen artık sonlanmalı diyebiliriz. Dolunay ile tamamlanmak sizin elinizde olacak. Şu an duygularınız yarım yamalak ve kendiniz eksik hissediyor olabilirsiniz. İfade etmek de zorlandığınız şeylerin kenara bırakıp kendinize yumuşak bir dönüş içine çekilmeyi deneyeceksiniz. Eğer şu an koşullar sizi mutsuz hissettiriyorsa yeni kararlar almak durumundasınız. İlişkinizde ve iş hayatınızda çok daha güçlü bir süreç içine çekileceksiniz. Bu dolunay sizleri bu hafta oldukça destekliyor. Korkularınızı ve içsel dünyanızı tamamen çözüme götürecek ve aydınlatacak diyebiliriz. Yeni yıla yeni bir sen olarak giriş yapmanı isteyecek. Yalnızlıktan korkma, acabalarda boğulma, soru işaretlerini düşünme yeni yıla yeni umutla adım at. Çünkü hiçbir şey korktuğun kadar gerçek değil.
Motivasyon sözü: “Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz: iki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende: er geç baş başa verecek değil miyiz?” Ömer Hayyam
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Mücadele etmek yerine kaçmayı tercih ederek sorunların çözülmediğinin farkına varmalısınız.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Geçmişte ilişki yaşadığınız biri, sizinle yeniden bir araya gelmek için çaba gösteriyor olabilir.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
İlişkileriniz söz konusu olduğunda adım atmak ve şüphe duymak arasında kalıyorsunuz.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Çalışma ortamınızda sizi istemeyen birinin manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yolunuzda devam ederken yanlış tercihte bulunduğunuzu düşünebilirsiniz.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Fikir sahibi olmadığınız konularda içgüdülerinizle karar vermeniz yanıltıcı olabilir.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Bazı davranışlarınız çevreniz tarafından kibirli olarak anlaşılmanıza sebep olabilir.Devamı
YAY BURCU BUGÜN
Bugün üzerinizdeki toplum baskısını kırmak isteyebilirsiniz.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Amirlerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizin onaylanması, o anki şartlar doğrultusunda mümkün olabilir.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Yakın çevrenize karşı öfkeli söylemlerde bulunabilir, kırıcı olmak ve ipleri tamamen koparmak istiyor olabilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Güvenilir ve iyi bir dinleyici olmanız dolayısıyla istemeden de olsa gizli kalması gereken konuşmaların ortasında kalabilirsiniz.Devamı