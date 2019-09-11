Balık Burcu Kariyeri

Hayal gücü bakımından diğer burçlara göre daha fazla değişik fikirler edinebilen Balık burcu insanları sahip olduğu yeteneklerle de her ortama rahatlıkla uyum sağlayabilirler. İş hayatlarında her şeyin kusursuz olmasını ister ve bunun adına çaba gösterir. Balık insanları genellikle sözel alanlarda etkinlik gösterirler. Yazar, coğrafya öğretmeni veya resim, sinema alanlarında büyük gelişmeler kaydedebilirler.

Balık insanları kendi kişisel bakımlarına dikkat etmedikleri zaman bile iş konusunda kesin kuralları vardır. İşlerinde uzman olmak için çalışmalar sergileyen balık burcu insanları, mistik ve dinsel alanlara karşı da ilgilidir. Eğer işinin patronuysa kibar bir patron olacaktır. Yeni metotlar ve çalışma verimini arttıracak yöntemler keşfetmek için zaman ayıracaktır.