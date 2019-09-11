MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Balık Burcu Eğlence Hayatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Eğlence Hayatı
Burçlar

Balık Burcu Eğlence Hayatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balık Burcu Eğlence Hayatı
Abone Olgoogle-news

"Balık burçları içmeyi ve gece hayatına olan bağımlılıklarıyla bilinirler. "

Dans etmeyi, partilere katılmayı, eğlence olsun diye içki içmeyi ve sarhoşluğun verdiği süzülme hissini yaşamayı severler. İçtikçe duygusal dünyalarını çevresindekilerle paylaşan balık burcu insanları, her şeylerini ortaya dökebilirler.

Açık fikirli ve cesur tavırlar takınabilirler. Kokteyl konusunda çok yaratıcılardır ve içki içmeyi çok severler. Kendi yarattığı kokteyller dehalık seviyesinde tatlarda dolaşır. Mutlaka size de denetmek isteyeceklerdir ve o içtiğiniz en güzel kokteyl olacaktır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi