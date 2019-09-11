Balık Burcu Eğlence Hayatı

Dans etmeyi, partilere katılmayı, eğlence olsun diye içki içmeyi ve sarhoşluğun verdiği süzülme hissini yaşamayı severler. İçtikçe duygusal dünyalarını çevresindekilerle paylaşan balık burcu insanları, her şeylerini ortaya dökebilirler.

Açık fikirli ve cesur tavırlar takınabilirler. Kokteyl konusunda çok yaratıcılardır ve içki içmeyi çok severler. Kendi yarattığı kokteyller dehalık seviyesinde tatlarda dolaşır. Mutlaka size de denetmek isteyeceklerdir ve o içtiğiniz en güzel kokteyl olacaktır.