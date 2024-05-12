Algıyı kırdı yatağı internete taşıdı

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TÜRKİYE’de her yıl 8 milyon adedi aşkın yatak üretiliyor. 3 milyar dolar sevilerinde bir ihracatın olduğu konuşuluyor. İstihdam anlamında da hatırı sayılır bir yeri olan önemli bir endüstri. Uğur Yıldız da bu sektöre farklı soluk getirmiş bir isim. “Türkiye’nin ilk online yatak fabrikası” misyonuyla çıktığı yolculuğa, süreç içinde çocukluk arkadaşı Faruk Yazıcıoğlu’nu da dahil etmiş. İnternetten yatak mı alınır algısını WellMatt markasıyla kıran Uğur Yıldız, ortağı Faruk Yazıcıoğlu’yla birlikte bugün iç piyasanın yanısıra ihracat anlamında da sektörün önemli bir aktörü olmuş. WellMatt’ın kurucu ortaklarından Uğur Yıldız ile hem kariyer yolculuğunu hem de markanın doğuş öyküsün hem de yarınlara ilişkin hedeflerini konuştuk.

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ÇIKIŞ ARAYIŞINA GİRDİ

Bir işçi anne ve babanın evladı olarak 1981’de Almanya’da doğmuş, 4 yaşında ise ağabeyiyle birlikte İzmir Buca’daki anneannesinin yanına gelmiş Uğur Yıldız… Tabii Almancı bir ailenin çocuğu olarak ‘el bebek-gül bebek’ yetişmemiş. Bir yandan okuyup, bir yandan çalışmış. Lisenin ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü’nü kazanan Uğur Yıldız, bu dönemde de boş durmamış. Pazarcılıktan organizasyona işlerine kadar birçok alanda çalışmış. Bir yandan da kişisel gelişimden satış pazarlamaya kadar farklı disiplinlerle ilgili eğitimler almış. Okuduğu bölüm itibariyle bilim insanı olması beklentisine rağmen Uğur Yıldız, çıkış arayışıyla son sınıfta dış ticaret kursuna başlamış. Uğur Yıldız, hikayenin devamını şöyle anlatıyor:

HAYALİNE ORTAK ETTİ

" Aslında ben 2000 yılında popüler bir markanın hoodie sweatshirtlerini Amerika’dan getirerek bir e-ticaret sitesinde iyi fiyata satıyordum. Bu altı ay sürdü. İyi paralar kazandım. Ama en son gelen partinin kolisinde çakma ürünler çıktı ve ilk ticari kaybımı yaşamış oldum. Süreç içinde farklı iş deneyimlerim de oldu. Bölümü 2005’te birincilikte bitirdim ve bir karar vermem gerekiyordu. Bilim insanı olmak ya da kendi işimi yapmak gibi… Evin bir odasında 2005’te kendi şirketimi kurmayı seçtim ve B2C Ajans doğdu. Bir yandan da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Mühendislik İşletmeciliği üzerine yüksek lisans serüveni başladı. Organizasyon işleri kapsamında birçok ülkede film festivalleri, konserler ya da kurum açılışları yaptım. Bir yandan da e-ticaretle de uğraşıyordum. Bu koşuşturmaca içinde de 2007’de çocukluk arkadaşım Faruk Yazıcıoğlu’nu sürece dahil ettim.”

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BATARSINIZ DEDİLER

Tarihler 2008’i gösterdiğinde Hong Kong, Amerika, Singapur gibi lokasyonlarda internet kanalında visco yatak satışı patlamış. ‘İnternetten yatak mı satılır’ söylemlerine rağmen Uğur ve Faruk da bu süreçte online kanalda farklı markaların yataklarını satmaya başlamış. Bir süre sonra kendi markalarıyla üretim yaptırarak yolculuk devam etmiş. Ama markanın patentiyle ilgili yaşanan sorun yeni bir arayışa itmiş Faruk Yazıcıoğlu ve Uğur Yıldız’ı… Ve 2012 WellMatt doğmuş. ‘İnternetten kimse yatak almaz, batacaksınız’ sözlerine kulak asmayan ikili, Türkiye'nin online yatak fabrikası olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatıyor. Uğur Yıldız ve ekliyor: “İnternette ucuz ürün satmak gibi düşüncemiz olmadı. Ürettiğimiz ürünleri fiyat-kalite noktasında müşterilerimize en iyi çözümleri sunuyoruz. ‘Batarsınız’ dedikleri online satışta ve yatak konusunda sektörün önemli bir aktörü olmayı başardık.”

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BUTİK BİR

ÜRETİCİYİZ

YATAK sektöründe ayrışmak adına niş ürünlere odaklanan Uğur Yıldız ve Faruk Yazıcıoğlu, İzmir Sarnıç’taki tesislerinde üretim yapıyor. Günlük 100 yatak ürettiklerini söylüyor Uğur Yıldız, “Makine parkurumuz günlük bin adetliğe de uygun. Üretim tesisimizde, yüksek teknolojiyle donatılan makine parkurunun yanı sıra, tamamen geleneksel el işçiliğinin kullanıldığı bir üretim alanı yer alıyor. Bu sayede, pek çok uyku ürününü kişiye özel çözümlerle hazırlama imkanı buluyoruz. Bizim farkımız sağlıklı ve doğal uyku ürünleri üretiyor olmamız. Bazı yataklarımızda at kılı kullanıyoruz. B2C Medikal şemsiyesi altında yer alan WellMatt’ın dışında farklı markalarımız da bulunuyor” diyor.

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MAĞZALAŞMADA

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WellMatt markasının en büyük satış kanalı hiç kuşkusuz online. Ürettikleri yatakların yüzde 90’nı online pazarda sattıklarını söylüyor Uğur Yıldız… Ama online pazarının yanı sıra artık mağazalaşma çalışmaları da başlamış durumda. Uğur Yıldız, hem mağazalaşma hem de yarınlara dair planlarını şöyle anlatıyor: “Şu an İstanbul ve Antalya’da toplamda 3 tane mağazamız var. Hedefimiz bunu 2024 sonunda 10’a çıkarmak. İzmir başta olmak üzere uygun lokasyonlarda yer arayışımız sürüyor. İç piyasanın yanı sıra ihracatımız da var. Türkiye'de ürettiğimiz uyku ürünlerini, 2020 itibaren Almanya üzerinden tüm Avrupa'ya ‘Made in Türkiye’ kalitesiyle ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Dubai’de de varız. Burada da şirketimiz var. İhracatı da online mantığıyla yapıyoruz ama orada da mağazalaşarak büyümek istiyoruz.”

KISA KISA

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* Uğur Yıldız, bugün iş dünyasında sanat camiasına birçok ünlü ismin kendi ürünlerini kullandığını söylüyor, “Biz kaliteli ve farklı üretim yaparak ayrışmak istedik. Farklı aralıklarda fiyat seçeneklerimiz var ama şu an 1 milyon TL değerinde de yatağımız bulunuyor” diyor.

* Uykunun yaşam kalitesini doğrudan etkilediği bir gerçek Uğur Yıldız da “Müşterilerimizin, kendileri için en uygun yatağı bulabilmeleri amacıyla ‘uyku danışmanlığ’ hizmeti veriyoruz. Yatağa alışma ve konforu hissetme sürecini göz önünde bulundurarak ‘120 gün deneme süresi’ ve ‘ücretsiz iade’ olanağı tanıyoruz” diyor.