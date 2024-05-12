Turizm Türkiye’nin genlerinde var

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Elbette Antalya hepimizin vizyonunu genişletti. 80’li yıllarda başlayan turizm hamlesi Türkiye’yi başka bir lige taşıdı.

Şimdi ise başka bir hedefe doğru gidiyoruz.

Bunda Bodrum’un ve elbette buradaki markalı otellerin ve işletmelerin de büyük katkısı var.

Daha açık yazayım.

Fransa’nın Monaco’su ve Saint Tropez’sini, Yunanistan’ın Mikanos’unu, İspanya’nın İbiza’sı ve Marbella’sını sollayan bir Bodrum var artık...

Örneğin Bodrum Yarımadası’nın en büyüleyici koyu olan Cennet Koyu’nda yer alan Mandarin Oriental dünyanın konuştuğu adreslerden biri oldu.

Mandarin gibi birçok önemli marka da yatırımlarını tamamlamak üzere...

Bu ilgi çekici kümelenme sayesinde eminim Bodrum daha fazla konuşulur hale gelecek.

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Mandarin zincirinin dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı şehirlerinde birçok oteli var.

Ama şunu söyleyeyim.

Mandarin Oriental Bodrum ve Mandarin İstanbul birçok detayda dünyadaki ilk üç Mandarin’den biri olarak gösteriliyor.

Mandarin Bodrum ve İstanbul’un markanın algısında, konseptin yayılmasında ve değişiminde önemli bir etkisi var.

Bu bile İstanbul ve Bodrum’un turizm değerlerini ortaya koyuyor.

Geçenlerde Mandarin Oriental Bodrum’un yeni Genel Müdürü Tunç Batum ile sohbet ettim.

Batum; sektörün tecrübeli isimlerinden... Bugüne kadar çok değerli markalarla çalıştı; en son da Mandarin İstanbul’un başındaydı.

Şimdi de Bodrum’u yönetecek.

Dünyadaki birçok yerdeki Mandarin oteller de ilgi görüyor ama Türkiye’dekiler farklı, bunun nedenini sordum Batum’a...

Dedi ki;

“Türkiye’nin kendi genlerinden gelen ve tamamen kendine has bir misafirperverliği var. Bunu Uzakdoğu'nun oryantal hizmet anlayışıyla birleştirdiğinizde gerçekten bambaşka bir yorum ortaya çıkıyor. Başarının sırrı biraz da bu kombinasyonda yatıyor.”

Doğru…

Ama başarı için aslında çok başka kriterler de var.

Turizm zor bir sektördür.

Hizmet sektöründe Türkiye iyi gidiyor.

Ama dünya markalarının buradaki başarısı da gelecekte turizmde bizi başka bir lige taşıyacak.

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Sadece doğası değil

artık markaları da var

“Mandarin Bodrum ve İstanbul’un markanın algısında, konseptin yayılmasında ve değişiminde Türkiye’nin mi, buradaki deneyimin mi daha çok etkisi var?” diye sordum Tunç Batum’a...

Şöyle yanıtladı;

“Mandarin Oriental Bodrum ve İstanbul bulundukları konum itibariyle eşsiz tesisler. Bodrum Mandarin, Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Cennet koyunda muhteşem mimarisi ve doğasıyla 10 sezondur hizmet veriyor. Defalarca Forbes, Conde Nast Traveller ve benzeri dünyanın en prestijli yayınları tarafından kendi bölgesinin en iyi Resort’u seçildi. Aynı şekilde Mandarin Oriental İstanbul da iki yıldır faaliyette olmasına rağmen benzer başarıları sayısız ödüller alarak gösteriyor. Boğazın en güzel kıyılarından birinde Kuruçeşme’de çağdaş bir mimari anlayışı Oriental bir konseptle birleştirilerek misafirlere hizmet veriyor. Tüm bu doğal, mimari ve konum avantajlarını muhteşem bir hizmet anlayışıyla süsleyince, kalite farkı kaçınılmaz olarak sizi daha belirgin ve ön planda gösteriyor.”

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Bodrum’u da, İstanbul’u da; aslında Türkiye’yi de eşsiz kılan şeylerden biri konumu, doğası, coğrafyası...

Ve artık markaları...

Ödüllerin hakkını verdik

Bodrum’un değerini biliyoruz

TAM 65 yıldır dünyanın pek çok ülkesinde alanında en iyi otel, restoran, resort ve SPA’larını değerlendiren Forbes Travel Guide, 2023’te “Five Star” alan seçkin adreslerin listesini açıkladı. Mandarin Oriental Bodrum, Türkiye’de “Five Star” alan tek resort oldu. Ödül almak kadar bu ödüllerin hakkını vermek de önemli…

Tunç Batum, şunları söyledi; “Ödüllerin Türk turizmini anlatmamızda büyük katkısı var. Biz bu standartları geliştirmek için çabalıyoruz. Dünyada lüksün ayrı tariflendiği bir takım destinasyonlar var. Amalfi Sahili, Maldivler, Saint Tropez, Paris, Londra, Milano, İsviçre Alpleri gibi… Bodrum ve İstanbul da, Türkiye’nin lüks turizm destinasyonlarının başında geliyor. İstanbul marka algısı açısından birkaç gömlek daha ileride Bodrum’a göre... Bodrum altyapısını güçlendirirse çok başka bir yere gider. Dünyanın en önemli markalarının Bodrum’a olan ilgisi ve yatırımları da bunu kanıtlıyor.”

Güncele adapte olacağız

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YENİ yatırımlar, yeni markalar rekabeti artıracak Bodrum’da... Ama rekabet her zaman güzeldir.

Tunç Batum; “Güncele adapte olacağız” diyor.

Ve ekliyor;

“Kendini yenilen tesisler, markalar kazanacak. Biz de bu anlayıştayız. Türkiye yeni lüksün tariflendiği destinasyonlardan birisi olmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle tarihi alanların korunması, tanıtılması ve turizme açılması, müzeler, ören yerleri ve bunların yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yapıyor. TGA’nın son yıllardaki tanıtım atağı da bu başarılara bir yenisini ekledi. Özel sektör ve Bakanlık koordinasyon ve uyum içinde çalıştığında turizmin her alanında başarı geliyor. Gastronomiyle ilgili inanılmaz işler yapılıyor.”

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Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme her alanda olduğu gibi turizmde de artık çok önemli.

Türkiye bu konuda da imza projelerle dünya gündeminde olmalı.