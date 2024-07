Yurtdışında Türk edebiyatı

Haberin Devamı

İşlevi şuydu; herhangi bir Türk edebiyatçısının yapıtının başka bir ülkenin yayınevinde yayımlanabilmesi için ya çeviri ya reklamı ya baskı ücreti ödenirdi.

Bizim dergilerimizde dünya edebiyatını tanıtan yazılara pek rastlanmıyor.

Aziz dostum Selçuk Altun’un bana gönderdiği World Literature Today dergisi Buenos Aires kentine dair kitapları içeriyor.

Bizde de Şehir ve Kültür ona benziyor.

İlk sayfada 50 Yıl Önce Bu Sayfalarda Victor Adele’nin fotoğrafı var.

Ani Kokobobo’nun Reading Dostoevsky Now, From the Margins yazısı yer alıyor

Uzun yıllar yayımlanan bir derginin yıllar önceki sayılarından seçmeler dünle bugünü buluşturuyor.

Bu listenin başında hangi türde yazdıklarını, çalıştıklarını da okuyoruz. (Mayıs/Haziran 2024)

ŞEHİR VE KÜLTÜR - TEMMUZ

Kapak yazısı: “Küçük Ayasofya: “Hak Geldi Bâtıl Zail Oldu”

Mehmet Kâmil Berse’nin Biz’den yazısında Behçet Necatigil’den alındı:

Adı, soyadı

Açılır Parantez

Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl bitti

Kapanır parantez

O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı

Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları

Yazılardan seçmeler:

Küçük Ayasofya’da Bir Çift Yürek

Ümit Meriç

İki Asır Önce İstanbul’da Yabancı İstanbullular

Osmanlı halkı hayvanlara karşı bu muhabbetleri ile dünyada çok az millette bulunan hayvan sevgisine sahiptiler

İstanbul’da Su Üzerine Yazı Yazmak

Kâmil Uğurlu

Kültürümüzde bir şehir, havasına ve suyuna göre tercih edilir, kıymet biçilirdi. Yemek yemek için bile bir su başına gidilirdi. İşte İstanbul bu çok basit, fakat temel değerleri yüzlerce yıllık imparatorluk kültürü içinde eritmiş, Türk İslam düşüncesine zevkini ekleyerek Dersaadet’i dünyadaki en güzel su şehri haline getirmiştir.

Ihlamur Kasrı Ziyaretçilerine Hazır

Hülya Günay

Ihlamur Kasrı’nın bahçe kapısından adım atar atmaz göz alıcı yeşillik, şehrin ortasındaki saklı cennetin müptelası olursunuz

Şehre Anlam Katan Bir Yazardı

Özkan Yalçın

Mustafa Uçurum

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i, Ahmet Turan Alkan’ın Altıncı Şehir’i, Hepsi de birbirini tamamlayan güzellikte çalışmalar olarak birer şehrengiz titizliğinde kaleme alınmış eserler,

- İstanbul’da Bahar

Her medeniyetin en önemli unsuru hiç şüphesiz kendi insanıdır.

Mehmet Sermet Molu

Şehir ve Yaban Hayatı

Osmanlı Döneminde 19.yüzyılda başta leylekler olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla kurulan Gurabahane-i Laklakan , Osmanlı Devletinin ilk hayvan hastanesidir.

Alper Göncü

Edebiyatın Öncü İsmi

Mehmet Orhan Okay, Türk edebiyatının zirvesinde iz bırakan bir isim olarak hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Erbay Kücet

SABİT FİKİR - TEMMUZ

- Mitolojinin ve Tarihin Yerlisi: Hüseyin Ferhad Şiiri

Eray Sarıçam

“Aşktır, Nerede Görsem Tanırım Onu - Yapı Kredi Yayınları

- Hatıralar ve Hikâyeler Arasında

- SAİT FAİK

Ali Ural

- Kalem Hikâyeleri

Muhittin Şimşek

Abdülhamid Han’ın Kalemi

YİTİK SÖZ - HAZİRAN – TEMMUZ

- Cahit Koytak

Haylaz Öğrenciden Matematik Dersleri

Hepimizin öğrencilik günlerini anımsatan bu şiiri çok sevdim

“Matematik söyleyin öğretmenim,

On bir yaşında bir çocuğa

Tutkuyla okuduğu romanın

Son cildini almak için sahaftan

