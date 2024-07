100 yıllık olimpiyat serüvenimizde yine yeniden Paris'teyiz

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33’üncüsü, bugün Fransa’nın başkenti Paris’te başlayacak. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, TSİ 19.30’da başlayacak.

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly’nin sanat direktörlüğünü yapacağı törende sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Seine Nehri boyunca 6 kilometre boyunca geçit yapacak.

· Olimpiyatlara ilk kez 1924’te yine Paris’te katılan Türkiye, 100 yıl sonra 102 sporcuyla (54 kadın, 48 erkek) temsil edilecek.

· Açılış töreninde kafilemiz 191. sırada geçiş yapacak. Bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıyacak.

· 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek.

· 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024’te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak.

· Tokyo 2020’de yer alan karate ve beyzbol çıkarılıp, breakdans ilk kez olimpiyata dahil edildi.

· Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

· 11 Ağustos’ta sona erecek organizasyon TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2’den izlenebilecek.

BURADA HER ŞEY FRANSIZ USULÜ

Daha önce olimpiyatlara gelmiş gazeteciler, Paris’i (en azından basın organizasyonu konusunda) zayıf buldular. Diğer olimpiyatlarda neredeyse havaalanından itibaren başlayan yönlendirmeler, her kafanızı çevirdiğinizde gördüğünüz gönüllüler burada yok. Hatta basın merkezinde her ‘yardım’ konusunun ayrı danışması var ve bu danışmaların hepsi sizi bir diğerine yönlendiriyor. Kablosuz ağa bile akreditasyon numaranız (ve birtakım başka bilgilerinizle) bağlanabiliyorsunuz. Annenizin kızlık soyadının üçüncü harfini sormuyorlar ama akreditasyonunuzun farklı numaraları, farklı yerlere bağlanırken işinize yarıyor. Özetle, her şey Fransız usulü, biraz karışık ve oldukça bürokratik. Olimpiyatlar şehrin içine bu kadar girdiği için, bu ve sonrasındaki olimpiyatlarda ‘urban sports’ çok daha yaygın şekilde olimpik branşlar olacağı için, tüm bu bürokrasinin asıl sebebi güvenlik tabii. Bu yüzden sanırım bundan sonraki olimpiyatlar için yeni standartlar hep böyle olacak.

İLK GÜNÜN GURURU 17 YAŞINDAKİ ELİF BERRA GÖKKIR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın okçuluk branşında sıralama atışları dün yapıldı. Kadınlar bireysel sıralamada 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır, 671 puanla kariyerinin ve Türkiye’nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu. Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl’la eşleşti. Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı. Erkek klasik yay kategorisinde dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, 676 puanla 8’inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada’yla eşleşti. Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10’uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas’la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD’li Brady Ellison’la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6’ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz’dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1347 puanla yine 6’ıncı sırada yer aldı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE GREV RİSKİ

Paris'te olimpiyatlar sırasında grev olsa kim şaşırır? Sanırım hiç kimse. Dün, açılış töreninde görevli 100’e yakın dansçı, 8 dakika boyunca sağ yumruklarını havaya kaldırarak hareketsiz beklediler ve hayır, bu koreografinin parçası değildi, kötü çalışma şartlarına karşı yapılan bir protestoydu. Açılış töreninde 3 bine yakın dansçının görev alacağını ve protestocuların, önemli bir tabloyu canlandıracağını öğrendik. Sonunda olay tatlıya bağlandı ve herkes, en azından şimdilik, derin bir nefes aldı.

PARİS'TE DAKİKA 1, SKANDAL 1

Olimpiyat oyunları önceki gün futbolla ve bir skandalla başladı. Saint Etienne Geoffroy Guichard Stadyumu’nda Arjantin ile Fas arasında oynanan maçın olaylı başladığını, neredeyse iki saate yakın durduğunu, Faslı taraftarların protestolarını sahaya yağdırdıkları yabancı maddelerle gösterdiğini, sonra sahaya indiklerini, sonrasında Arjantin’in beraberlik golünün VAR’dan iptal edildiğini, sonra maçın 5 dakika 35 saniye oynandıktan sonra 2-1 Fas’ın galibiyetiyle sonuçlandığını izlemişsinizdir. Tek kelimeyle skandal diyeceğim ama aslında birkaç kelimeyle skandal demek daha doğru olacak. Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Mascherano, “Ne futbolculuk ne de antrenörlük kariyerimde böyle bir olay yaşamadım. Bu, korkunç bir olay” diye açıklıyordu duygularını.

UMARIZ EMSAL OLMAZ

Ona göre iki taraf da maçın devam etmemesi konusunda hemfikirdi, iki takımın kaptanları da iki saat durduktan sonra devam etmek istemiyorlardı ancak ettiler. Maçlar bittikten sonra hakem kararlarının gözden geçirilebileceği konusunda emsal olmaması umuduyla kayıtlara geçmiş olalım.

'İNŞALLAH BAYRAĞI DÜŞÜRMEM'

“Bayrağı benim taşıyacağımı öğrendiğimde gözyaşlarımı tutamadım, bu benim için bu şokla baş etme yöntemiydi. İmposter sendorumumla başa çıkar çıkmaz bu anın tadını çıkaracağımı umuyorum” dedi kadın tenisçi Coco Gauff basın toplantısında. ABD kafilesinin bayrağını Lebron James’le birlikte taşıyacak olan Gauff “Boy farkı dışında kafama taktığım fazla bir şey yok, ben ikimiz ayrı bayrak taşıyacağız zannediyordum, tek bayrak olduğunu öğrendikten beri sadece bunu düşünüyorum. İnşallah bayrağı düşürmem” dedi ve salonu kahkahaya boğdu.