Bu galibiyet Uğurcan'a yazar

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Lundstram’ın da günün iyilerinden bir tanesi olduğunu düşünürsek, bordo mavililerin Slovak ekibi karşısında beklenenin altında kaldığını söyleyebiliriz. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, özellikle savunma anlamında vasata bile ulaşamayan bir performans gösterdi. Geçiş oyunlarında geç kalmalar, kademelerde hatalar, birebirde kolay geçirmeler birleşince galibiyeti getiren isim, Uğurcan Çakır’dan başkası değildi.

BARDHI'NİN ZEKASI VE VISCA'NIN PASÖRLÜĞÜ

Maç bitince notlarıma baktım, ön sırada hep bordo mavililerin kalecisi var. 9, 18, 42, 64, 65 ve 81. dakikalar Uğurcan’ın kritik kurtarışları. İlk yarının sonunda Bardhi’nin zekası, Visca’nın pasörlüğü ve Trezeguet’nin ceza sahası koşuculuğuyla gelen gol, onların da direncini ikinci yarının ortalarına kadar düşürdü. Tabii ki Trabzonspor’un ideal 11’i, Slovakya’dakinden çok daha farklı olacak. Savunmaya en az iki, muhtemelen üç değişiklik gelecek. Belki Mendy’nin orta sahaya geçmesiyle oradaki direnç artacak. Yine de geçen sezondan beri birlikte çalışan bu grubun, çıtayı daha yukarı koyması gerekirdi.

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TRABZON İÇİN TRANSFER LÜKS DEĞİL İHTİYAÇ

Bir not da Draguş ile ilgili. Geçen sezondan beri Rumen oyuncuyu izlerken çift santrforlu yapıda çok daha etkin olabileceğini düşünüyorum. Maçın en önemli mesajı, bu sezonki sayısal olarak fazla olan transferlerin aslında takımın ileri gitmesi için bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu gösteren geçen sezondan devam eden oyuncuların performansıydı. Cihan Çanak, tam da bu noktadaki söylemime imza atar gibi son dakikada golünü atıp turu neredeyse garantiledi.