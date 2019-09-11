Balık Burcu Stili

Pastel renkler ve hafif çocuksu bir havayı benimsemiş olan Balık burcu insanları kullandıkları aksesuarlarla da tarzıyla büyük beğeniler topluyorlar.

Genellikle tercihlerini rahat ve şık giyimden yana kullanan balık burcu kadınları, fırfırlar, dantel ve puantiyeleri giyimlerinde sıklıkla kullanırlar. Özellikle aşkın rengi olarak belirtebileceğimiz kırmızı ve pembe renklerini günlük hayatlarında da rahatlıkla kullanırlar.

Takılarında genellikle sade bir kombin yapmışlarsa büyük gösterişli, abartılı bir kombin yaptıysa da küçük aksesuarlar tercih ederler. İnci süslemeler balık kadınları için vazgeçilmez aksesuar süslemesidir.