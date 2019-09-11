MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Balık Burcu Stili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Stili
Burçlar

Balık Burcu Stili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balık Burcu Stili
Abone Olgoogle-news

"Romantik ve duygusal yönleriyle dikkat çeken Balık burcu insanları genel olarak yine tercihlerini romantik parçalardan yana kullanacaklardır."

Pastel renkler ve hafif çocuksu bir havayı benimsemiş olan Balık burcu insanları kullandıkları aksesuarlarla da tarzıyla büyük beğeniler topluyorlar.

Genellikle tercihlerini rahat ve şık giyimden yana kullanan balık burcu kadınları, fırfırlar, dantel ve puantiyeleri giyimlerinde sıklıkla kullanırlar. Özellikle aşkın rengi olarak belirtebileceğimiz kırmızı ve pembe renklerini günlük hayatlarında da rahatlıkla kullanırlar.

Takılarında genellikle sade bir kombin yapmışlarsa büyük gösterişli, abartılı bir kombin yaptıysa da küçük aksesuarlar tercih ederler. İnci süslemeler balık kadınları için vazgeçilmez aksesuar süslemesidir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi