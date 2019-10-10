Balık Burcu Erkeği

Tıpkı burcunun kadınları gibi aşırı duygusal olmalarıyla da bilinirler. Derin duygular besler, duygularını zirvelerde yaşarlar. Nazik ve centilmen bir erkek görünümü sağlar ancak bu durum bazı zamanlarda çok can yakıcı durumlara dönüşebilmektedir. Balık burcu erkekleri, sabırsız ve kırıcı oldukları zaman gözleri hiçbir şey görmez.

Her duruma genel olarak uyum sağlamaya çalışan balık erkekleri, kimi zaman kararı karşısındakine devretmesiyle bilinirler. Bu davranışı onun umursamamazlığını göstermesinin başka bir şeklidir. Yerine göre umursamadığı durumlar balık burcu erkeklerine iyi hissettirebilir. İyimserdir, içinde kötülük barındırmazlar.