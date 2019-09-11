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Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Şifalı Bitkileri
Burçlar

Balık Burcu Şifalı Bitkileri

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Balık Burcu Şifalı Bitkileri
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"Balık burçları, doğum haritalarında da olduğu gibi Uranüs ve Satürn’ün oluşturdukları hâkimiyet nedeniyle, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum alımına dikkat etmelidirler."

Doğal ilaçlar vücutlarında daha iyi etkiler yapar. Balık burcu insanları formlarını korumak için spor yapmayı tercih edebilir, bunu günlük bir rutin haline getirebilirler.

Kanın temizlenmesi kadar Balık burcu insanları için de faydaları saymakla bitmeyen kırlangıç otu, yüzeysel hastalıkların şifa kaynağıdır. Bir çay kaşığı kırlangıç otunu bir fincan kaynar suya ekleyerek demlendirip tüketebilirsiniz.

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