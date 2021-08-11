Balık burcu Zodyak’taki son durak olarak bilinmektedir. İki farklı yönetici gezegeni bulunmaktadır. Bu gezegenler sırasıyla Jüpiter ve Neptün gezegenleridir. Duygusal anlamda en çok etkileyen gezegen Jüpiter, kişinin aldığı kararları yönetme konusunda başarılıdır. Neptün ise kararlılığın simgesi olarak bilinmektedir. Daha ciddi kararlar Neptün gezegeni ile birlikte alınmaktadır.

Balık Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Balık burcu gezegenleri arasında Jüpiter ve Neptün gelmektedir. Duygusallığı ön planda olan Jüpiter gezegeni balık burcunu en çok etkileyen burç gezegenlerinden biridir. Balık burcu diğer burçlara göre değişken bir burçtur. Bu değişken özelliğini iki başlı balık figüründen ve gezegenlerinden almaktadır. Balık burcu ruhani açıdan en çok etkilenen burçlardan biridir. Ruhsal anlamda bir bütünlük arayışında olan balık burcu için bu durum zorlu bir süreçtir. Kendini bulma ve kaybetme yönlerini Jüpiter dışında Neptün gezegeninden de almaktadır.

Balık Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Balık burcu gezegeninin etkileri arasında en bilinen özellik duygusallığıdır. Duygusal yönleri kuvvetli olan balık burcu bu özelliğini Jüpiter gezegeninden almaktadır. İnsanlardan farklı düşünce sistemine güvenen ve kendisi için daima bir arayış içerisinde olan balık burcu Neptün gezegeni ile güçlü bir karaktere sahiptir. Tanrı ile güçlü bir bağ kurma yolunda ilerleyen balık burcu, gezegenlerinden aldığı etkiler ile daha net kararlar verebilmektedir.

Balık Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Balık burcu gezegen hareketleri ay ile birlikte ilerlemektedir. Yıldızları takip eden Neptün ve Jüpiter gezegenleri balık burcu için oldukça önemlidir. Bulunduğu konum itibariyle alınan kararlar balık burcunu oldukça fazla etkilemektedir. Kendine güveni tam olan balık burcu bu güçlü karakter özelliklerini Neptün gezegeni hareketlerinden almaktadır.

Balık Burcu Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Balık burcu gezegeninin özellikleri tamamen duygusal ve güçlü bir karaktere bağlanmaktadır. Alınan kararlar konusunda net olan balık burcu Neptün gezegeni ile güçlü bir karaktere sahiptir. Duygusallığı ise Jüpiter gezegeninden almaktadır. Jüpiter ve Neptün gezegenlerine bağlı olan balık burcu kişilik arayışına süregelen zamanlar içerisinde devam etmektedir. Güçlü duruşu ve kararlılığı ile her daim net ve doğru kararlar alabilmektedir.