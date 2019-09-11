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Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Zıt Burçları
Burçlar

Balık Burcu Zıt Burçları

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Balık Burcu Zıt Burçları
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"Balık burcu en çok hava grubu ile anlaşmazlıklar yaşar. "

Dışa dönük olan hava grubu burçları, Balıkların tam tersidir denilebilir. Cesur ve girişken hava grubu burçları, Balık burçlarını yorulabilir ve duygusal huzurlarına da mani olabilir. Dolayısıyla hava suyu bulandırır.

Çok çabuk demoralize olan Balık burcu insanları dikkatsizlerdir. Kararsızlıkları, aklı havada ve duygusal karmaşaları yüzünden hayatının birçok bölümünde sorunlar yaşamaktadırlar. İkizler, Başak ve Yay için gündelik hayatın akışına ayak uyduramayan, duygusal olarak fazla hassas ve zayıf iradeli bulacaklardır.

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