Balık burcu mensubu olan kişiler sıcakkanlı ve uzlaşmacı bireylerdir. Balık burç taşları onların ruhsal ve metafizik olana olan coşkusunu ve ilgisini destekler.

Balık Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Balık burcunun taşı Akuamarindir. Akuamarin, kullanıcısına öngörü ve basiret sağladığının yanı sıra zekayı geliştirdiğine inanılıyor.

Balık Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Akuamarin dışında Balık burcunun taşları; Ametist, Akik ve Safirdir.

Balık Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Balık burcu kişilikleri, dünyaya verecek çok sevgisi olan son derece nazik ve şefkatli ruhlardır. Açık kalpleri, insanların içindeki en iyiyi görmelerini sağlar. Kim oldukları veya geçmişleri ne olursa olsun başkalarıyla gerçekten empati kurabilirler. Balık insanları, etrafta olmak için son derece olumlu ruhlardır ve insanların içindeki en iyiyi ortaya çıkarmanın bir yolunu bulurlar. Bu yüzden su taşı olan Akuamarin tam onlara göre bir taştır.

Akuamarin'in parlaklığı, kişinin kademeli olarak sevgi dolu ve özverili hizmete doğru çekildiği bu mücadeleyi doğru bir şekilde ifade eder. Bu doğum taşı, Balık’ta var olan belirli olumlu nitelikleri geliştirir. Balık burcu insanının daha arkadaş canlısı, daha cesur ve daha sadık olmasını sağlayarak ilişki açısından destek ve rehberlik sağlar. Son derece duygusal yapıları nedeniyle, Balık burç taşı kişilikleri genellikle iletişim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bu, iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olan bir taştır.

Ametist taşı ise Balık burcunun hayatlarındaki düşüncelerinden daha fazla haberdar olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda hızlı ve olumlu bir yanıt vermede de çalışır. Ayrıca, özellikle hırslı Balık insanları için iyi şans tılsımı görevi görmektedir.

Safir taşı ise saflığı, temizliği ve sadeliği simgeler. Titiz olan Balık burcu mensupları için idealdir. Ayrıca Balık burcunun gösteriş ve abartıdan hoşlanan yanlarını bastırır. Ruhsal olarak daha verimli olmasını sağladığı gibi dünyevi şeylerden uzaklaştırarak maneviyata önem vermesini sağlar.

Mavi Akik taşı ise Balık burcunun hırslı doğasını sakinleştirir. Kendini geliştirmesini sağlar. Özellikle duygusal açıdan düşünen Balık burcunun daha mantıksal yaklaşmasına yardımcı olur. Sabırsız balık burçlarına sabretme özelliği de kazandırır.

Balık Burcu Taşlarının Renkleri

Balık burç taşı renkleri, özellikle bu renkler leylak rengi, mor tonları, gümüş, deniz yeşili ve mavisidir. Işığın herhangi bir Balık taşına çarpma şekli, kristalin kendisi tamamen başka bir renk olsa bile, bu renkleri ön plana çıkarmadan edemez. Bu tonlar, bir Balık burcuna nasıl iyi şans getirileceği ile uyumlu olma eğilimindedir ve Balık insanlarındaki gizli sezgisel potansiyeli uyandırırlar.

Balık burcunda doğan insanlar, diğerlerinden oldukça farklı olarak görülmeyen alemlerle bir bağlantıya sahiptir ve bu insanların doğum taşları, bu yetenekleri vurgulamıyorsa, bunu temsil etme eğilimindedir. Bununla birlikte, bazı Balık insanları, kendilerinin bu yönlerini dengelemeyi zor bulurlar veya farkında olmadan diğer insanların duygularını özümseme eğilimindedirler. Bu amaçla Balık burç taşları ve kristalleri bu hassas ruhların korunmasına ve dengelenmesine yardımcı olabilir.

Balık Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Balık burç taşı kişilikleri, mistik ve romantik olmaları ile bilinir. Hayatta hayal kurmaktan ve bu hayallere sahip olmaktan daha çok istedikleri bir şey yoktur. Balık burç taşının farklı türleri olduğu için, etkilemeye veya hediye almaya çalıştığınız herkesin tarzına veya kişiliğine uygun bir taşa sahip olacağını göreceksiniz. Balık bilezikleri, hayatınızdaki özel Balıklara hayallerinin gerçeğe dönüşmesini desteklemeye hazır olduğunuzu göstermenin mükemmel bir yoludur. Kolye seven Balık burcu kendine oldukça doğal görünümlü bir akuamarin ya da ametist taşı gümüş kolye edinebilir.