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Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Makyajı
Burçlar

Balık Burcu Makyajı

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Balık Burcu Makyajı
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"Su grubu burçlarından en melankolik olan Balık burcu, genellikle makyajlarında mavi ve yeşilin uyumunu tercih ediyor. "

Sezgisel ve duygusal yönlerden oldukça gelişmiş olan Balıklar far uyumlarına çok dikkat ederler ve geçişli makyajlar yapmayı severler. Dumanlı göz makyajlarını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebilen Balıklar için bir diğer önemli makyaj malzemesi ise göz kalemleridir.

Göz makyajlarını noktalamadan önce keskin bir kahverengi kalemle bakışlarını netleştirirler. Bazı makyajlarında ise tercihleri tamamen farklı olabiliyor. Beyaz farlarla gölgelendirilmiş gözleri üzerine ince şerit siyah eyelinerlar tam onlara göre. Ruj seçimlerinde nüde veya pembe alt tonları kullanmayı tercih ediyorlar.

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