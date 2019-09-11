Balık Burcu Olumlu Yönleri

Derin ve gizemli bir kişilik yapısına sahiptirler. Renkli mizaçlarının yanı sıra şefkatli ve merhamet sahibidirler. Balık burcu insanları, tartışma içerisinde olduğu bir kişiyi kolaylıkla kendi tarafına çekebilir. Bunu konuşarak gerçekleştirir. Yardımseverlerdir. Kötülüğe arşı sessiz kalamazlar.

Haksızlık durumlarında ilk önce başkaldıran burçlardan biri de Balık burçlarıdır. Ruhsal dünyalarında kendi içlerinde yaşarlar. Sorun, dert ve sıkıntılarını, içselleştirdikleri bu dünyalarında kendilerini sakinleştirmeye çabalarlar. Hassas bir kalbi vardır. Kırmayı ve kırılmayı sevmezler.