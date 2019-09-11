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Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Sağlığı
Burçlar

Balık Burcu Sağlığı

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Balık Burcu Sağlığı
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"Doktor tavsiyesi olan kimyasal ilaçlar, Balık burcu insanlarının üzerinde pek etkili değillerdir."

Bu tip ilaçlar yerine doğal yöntemler kullanmak Balık burcu insanlarının hem kendilerini daha iyi hissetmelerine hem de bağışıklıklarının daha da güçlenmesine yardımcı olacaktır. Balık burcu insanları genel olarak psikolojik hastalıklarla yüz yüze gelebilirler.

En melankolik burç olarak nitelendirebileceğimiz Balık burcunun diğer bir sorunuysa, sorunlarının sonunun asla gelmemesidir. Kendi iç dünyasında çözemediği sıkıntıları onu bunaltacak ve direncinin düşmesine yol açacaktır. Bu sebepten ötürü dertlerini bir psikoloğa anlatmalarını öneriyoruz.

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