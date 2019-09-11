Balık Burcu Olumsuz Yönler

Kendi hayal dünyalarına kendilerini kapattıklarında gerçek dünyayla alakalarını tamamen keserler. Eziyet sayılabilecek bir ilişki yaşamanıza sebep olabilirler. Balık burcu insanları, para biriktiremezler. Parayı aldıkları gibi havaya saçarlar.

Aşırı duygular yaşarlar ve bu duygular onları gerçek anlamda yıpratabilir. Yardımseverlerdir ama bunun ayarını bilemezler. Kimi zaman kendinden kısıp yardımcı olacağı kişiye gereğinden fazlasını da sunabilirler. Bağımlılık duygusunu kolay benimseyemezler.