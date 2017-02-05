Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam oldukça heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen macera dolu programı survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Survivor'un en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyunu dün akşam ünlüler kazanmıştı. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda ise kıyasıya rekabet yaşandı. Peki, survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına hangi isimler kalacak?