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Kayalıkta mahsur kalan müzik öğretmeninin sözleri güldürdüANTALYA’da müzik öğretmeni 25 yaşındaki Özgün Doğan, tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Bu sırada Doğan’ın "Bu milletin başına ne geldiyse cahillikten geldi" sözleri, kendisini izleyenleri güldürdü. Doğan, itfaiye erinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Günün en iğrenç haberi! Böyle anne olmaz olsunOsmaniye'den korkunç haber! Anne ve sevgilisinin yaptıkları kan dondurdu
Notları düştü, öğretmeniyle kavga etti Sınavı kağıdını sosyal medyadan paylaşınca, disiplin cezasına çarprılmıştı.
Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor'da bu akşam oldukça heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen macera dolu programı survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Survivor'un en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyunu dün akşam ünlüler kazanmıştı. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda ise kıyasıya rekabet yaşandı. Peki, survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasına hangi isimler kalacak?
Van Persie'den Tosic ve kırmızı kart açıklamasıRobin Van Persie Beşiktaş maçı sonrası Tosic ile yaşadığı anı anlattı.
Milli yıldız resmen açıklandı! Dortmund'a imzayı attı...Milli futbolcumuz, Borussia Dortmund'a transfer olduğunu açıkladı.
Görenler inanamadı! Sahayı arılar bastı herkes bir anda...Güney Afrika ile Sri Lanka arasında gerçekleşen maçı arılar bastı.
Ve uçak havalandı... Dünyanın en uzunu olacakŞimdiye kadar gerçekleştirilen dünyanın en uzun direk uçuşu başladı.
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