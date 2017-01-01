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3. mahkeme kararıyla... Liseli kız haklı çıktı bebek o adamdan'Tecavüz sonucu hamile kaldım” demiş mahkemeyi bir türlü ikna edememişti.
Ne kadar sızarlarsa sızsınlar Türk ordusunun ana gövdesi...Emekli Korgeneral Öznal, 'Büyük Kumpas’tan 15 Temmuz’a' kitabını anlattı.
Yasin Öztekin maç sonu açıkladı: 'Cüneyt hoca bana sordu...'Yasin Öztekin, 90 dakika sonunda Cüneyt Çakır ile yaşadığı o anları anlattı.
Galatasaray cephesinden sert açıklama: 'Cüneyt Çakır'a kimse güvenmiyor'G.Saray'ın Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından hakem Cüneyt Çakır için sert sözler...
Riekerink'in penaltı isyanı: 'Hakem penaltı verince...'Riekerink, maç sonu basın toplantısında penaltı anını anlattı.
Komşu ülkenin ordusu müdahale etmişti... Sonunda ikna olduGambiya'da eski başkan görevi seçilmiş başkana devretmeyi kabul etti.
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