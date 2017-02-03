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Boşanma davası açan eşine pusu kurdu, kovaladı ve...Bursa’da bir koca, boşanma davası açıp ayrı eve çıkan karısına pusu kurdu...
Başbakan sert çıktı: 'Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar'Başbakan Yıldırım, sosyal medyada ortaya çıkan o yalan için sert konuştu.
Vedat Milor yazdı :Cihangir’de hazine keşfettimİki kadın kimse tarafından rahatsız edilmeden müzik dinleyip, güzel zaman geçirebiliyorlar.
Ve Ricardo Quaresma resmen açıklandı! İmzayı attı...Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma imzayı attı.
G.Saray uçtu! Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon'u solladı...G.Saray, harcadığı paralarla son 10 yılda ara transfer dönemine damga vurdu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda büyük sürpriz!F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı.
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