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Tüm fotoğraflarını silmişti, bu kareyi paylaştı!ABD'li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin görüntülerini, Instagram hesabından paylaştı.
Avrupa’dan AK Parti’ye kötü haberAK Parti'nin, Avrupa Muhafazakarlar ve Demokratlar İttifakı (ACRE) üyeliği tehlikede.
Bergüzar Korel: Demet'i arayıp teşekkür ettimVatanım Sensin dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
Kadir Has'ta F.Bahçe yasta! Müthiş maçta 4 gol...Süper Lig'in 19. hafta maçında F.Bahçe, Kayseri'de ağır bir yenilgi aldı.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Oyunu yarıda bıraktı...F.Bahçeli isim, Kayseri maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı yıldız isim, İstanbul’a geldi.
Biyonik penisli adama şok teklif!Çocukken geçirdiği trafik kazası sonucu cinsel organını kaybedince...
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