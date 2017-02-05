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Kayalıkta mahsur kalan müzik öğretmeninin sözleri güldürdüKayalıkta mahsur kalan müzik öğretmeninin sözleri güldürdüANTALYA’da müzik öğretmeni 25 yaşındaki Özgün Doğan, tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Bu sırada Doğan’ın "Bu milletin başına ne geldiyse cahillikten geldi" sözleri, kendisini izleyenleri güldürdü. Doğan, itfaiye erinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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