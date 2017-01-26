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'Şeytan üçgeni' kıskaca alındı! En küçük harekette bomba yağıyorMehmetçik, Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği ’Şeytan Üçgeni’nde sıfırın altında 30 derece soğukta operasyon başlattı
Bu görüntü ilk kez ortaya çıktı... Köpek saldırdı, izmarit incelenince...Reina’da 39 kişiyi öldüren DEAŞ’lı teröristle ilgili çok çarpıcı detay...
Yeşil sahalarda ilk kez böyle bir protesto görüldü!Sabit durup elleri ile gösterdikleri hakemi protesto ettiler.
Müthiş... Yıllar sonra bir ilk oldu. Kardeşler finaldeAvustralya Açık'ta Venus Williams ve Serena Williams fırtına gibi esiyor.
Fenerbahçeli futbolcuya şok sözler! "Adam kafayı yemiş!"'Çok önemli başarıları var, futbolcu olarak müthiş kaliteli ama burada kafayı yemiş.'
Rusya'nın taslağında özerklik varAstana’daki muhaliflere sunulan anayasa taslağının detayları ortaya çıkıyor.
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