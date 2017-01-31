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İstanbul trafiği için yeni proje... Anadolu Yakası'nda...İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası için yeni ulaşım projesini kabul etti.
Saffet Sancaklı özel odada taziyeleri kabul ediyorSancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı bu sabah, 16 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Caner Erkin: 'Ağzımla kuş tutsam oynayamam'Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Caner Erkin, özel açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı! İşte gerekçesi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aziz Yıldırım'a soruşturma açtı.
Fenerbahçe'nin çılgın planı! İşte detaylar...Fenerbahçe'den Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu bombası...
İşte vizesiz gidebileceğiniz 63 ülkeİşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler ve vizesiz kalabileceği gün sayıları...
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