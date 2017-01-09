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İmam kocasını bıraktı, sevgilisine kaçtı, dehşeti yaşadı!Adana'da akılalmaz olay! Genç kadın eşini terk edip sevgilisine kaçmıştı...
Yatak odasındaki gizli bölmeden çıkanlar şoke ettiVan'da bir evin yatak odasının altındaki gizli bölüm şoke etti!
Galatasaray'dan tatsız prova! Maçta 4 gol vardı...G.Saray, Arabistan'ın El İttifak takımına konuk olduğu hazırlık maçında mağlup oldu.
‘2016’nın en güzel golü’ sahibini buldu! İşte o gol...FIFA'nın düzenlediği '2016 Yılının Güzel Golü' ödülü sahibini buldu.
Ve Olcay Şahan transferle ilgili konuştu: 'Menajerime...'Olcay Şahan, transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İran yasta! Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani yaşamını yitirdiAli Ekber Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.
İşte dünyanın en iyi üniversiteleri'Dünyanın En iyi Üniversiteleri' geçtiğimiz günlerde açıklandı. En iyi 50 üniversite...
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