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Gayrımeşru çocuklarını ölüme atan sevgililere müebbetDünyaya gelen bebeklerini çöp konteynırına atıp donarak ölümüne neden olmuşlardı
Trabzon uçağında kavga çıktı... İki kadın baygınlık geçirdi... 2 kadın yolcu fenalık geçirirken, kanser hastası olan bir yolcu için de aprona ambulans çağrıldı.
Spor salonuna gidemiyorsanız, otobüs durağına gidin!Kış mevsiminin huzursuzluğu, yetmezmiş gibi, bir de sıkıntıdan yedikçe yedirir...
Beşiktaş, Alman stoper için Bayern Münih ile pazarlığa oturduRakitsky'nin transferini askıya alan Beşiktaş, Bayern Münihli yıldızın peşine düştü.
2016 yılına damga vuran transferler! İki isim için 485 milyon lira ödediler...2016 yılında futbolseverleri şaşırtan ve yıla damga vuran transfer gelişmeleri yaşandı.
Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Resmen açıklandı...Fenerbahçe Kulübü, herkesi şaşırtan bir transfere imza attı...
İşte girişimcisini zengin yapacak fikirlerZengin lüks bir hayat, bazen hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalabilir.
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