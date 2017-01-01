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Dehşeti yaşadılar! Gece kulübüne silahlı saldırı...Ülke şokta! Gece kulübünde eğlenenlerin üzerine ateş açıldı...
5 çocuğu vardı! Sokak ortasında vahşice öldürüldüPolis, Sivas'ta meydana gelen korkunç olayın perde arkasını araştırıyor.
Finansal sıkıntılara dikkat!Dolunayın yankılarının sürdüğü hızlı ve önemli bir haftaya giriş yaptık.
Flaş gelişme! Fenerbahçe Kulübü o dilekçeleri yayınladıFenerbahçe Kulübü, gündeme damga vuran o belgeleri yayınladı.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a şok cevap!Namoğlu Adanaspor maçından sonra kendisini hedef alan Yıldırım'a yanıt verdi.
Yıldırım devre arası çılgına döndü: 'Saha ortasına sandalye koyarım...'Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçının devre arasında çok sinirlendi.
Suriyeli muhaliflerden flaş kararAralarında ÖSO'nun da bulunduğu Suriyeli muhalif gruplar, Astana'ya...
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