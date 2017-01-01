2017'de ne olacak? Aşk İkizler’de şans Terazi’de

Hayatınızda ne gibi sürpriz değişiklikler olacak? Ne zaman sözleşmelere imza atmalı, ne zaman aşk için harekete geçmelisiniz? Astrolog Nigar Bostan, 2017’de burçları nelerin beklediğini Hürriyet okurları için anlattı.