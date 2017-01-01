Ünlü gece kulübü Reinada terör 39 kişi hayatını kaybetti
Reinanın sahibi: ABDden istihbarat gelmişti
Terörist üstünü değiştirip kaçtı Aranıyor...
Saldırı tanığı futbolcu anlattı: Kız arkadaşımı sırtıma alıp...
Teröristler neden Noel Baba kıyafeti giydi
Yaralı: Acımadılar... Herkesi taradılarYaralı: Acımadılar... Herkesi taradılar!
Reina saldırı o dizideki sahneyi hatırlattıReina saldırı o dizideki sahneyi hatırlattı!
Saldırı sırasında denize atladılarSaldırı sırasında denize atladılar
Dünya saldırıya böyle tepki gösterdiDünya saldırıya böyle tepki gösterdi
Ölüm onu Reinada buldu
ABD ve Avustralyadan Türkiyedeki vatandaşlarına yeni uyarı
Alçak saldırıdan sonra ilk kareler
Saldırı sırasında gece kulübünde kaç kişi vardı
Dünya basını İstanbuldaki saldırıyı böyle gördü
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