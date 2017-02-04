Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.