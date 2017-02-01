Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    01 Şubat 2017, 22:28

    İstanbul 01 Şubat 2017 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 5 derece, İstanbul 02 Şubat 2017 Perşembe günü güneşli, sıcaklık 7 derece, İstanbul 03 Şubat 2017 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 10 derece, İstanbul 04 Şubat 2017 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 12 derece, İstanbul 05 Şubat 2017 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 12 derece.

    Bugün
    5 °C
    1°C
    Güneşli
    02 Şubat 2017
    Perşembe
    7 ºC / 4 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    03 Şubat 2017
    Cuma
    10 ºC / 6 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu
    04 Şubat 2017
    Cumartesi
    12 ºC / 9 ºC
    Az Bulutlu
    Az Bulutlu
    05 Şubat 2017
    Pazar
    12 ºC / 9 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.