Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    06 Şubat 2017, 00:52

    İstanbul 06 Şubat 2017 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 13 derece, İstanbul 07 Şubat 2017 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 13 derece, İstanbul 08 Şubat 2017 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 10 derece, İstanbul 09 Şubat 2017 Perşembe günü hafif yağışlı, sıcaklık 7 derece, İstanbul 10 Şubat 2017 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 8 derece.

    Bugün
    13 °C
    10°C
    Çok Bulutlu
    07 Şubat 2017
    Salı
    13 ºC / 10 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu
    08 Şubat 2017
    Çarşamba
    10 ºC / 8 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu
    09 Şubat 2017
    Perşembe
    7 ºC / 6 ºC
    Hafif Yağışlı
    Hafif Yağışlı
    10 Şubat 2017
    Cuma
    8 ºC / 6 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.