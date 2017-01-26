Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    26 Ocak 2017, 14:23

    İstanbul 26 Ocak 2017 Perşembe günü kar yağışlı, sıcaklık 2 derece, İstanbul 27 Ocak 2017 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 0 derece, İstanbul 28 Ocak 2017 Cumartesi günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 2 derece, İstanbul 29 Ocak 2017 Pazar günü güneşli, sıcaklık 5 derece, İstanbul 30 Ocak 2017 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 4 derece.

    Bugün
    2 °C
    0°C
    Kar Yağışlı
    27 Ocak 2017
    Cuma
    0 ºC / -4 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu
    28 Ocak 2017
    Cumartesi
    2 ºC / -2 ºC
    Karla Karışık Yağmurlu
    Karla Karışık Yağmurlu
    29 Ocak 2017
    Pazar
    5 ºC / -3 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    30 Ocak 2017
    Pazartesi
    4 ºC / -2 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.