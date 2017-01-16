Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    16 Ocak 2017, 18:24

    İstanbul 16 Ocak 2017 Pazartesi günü kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık 7 derece, İstanbul 17 Ocak 2017 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 9 derece, İstanbul 18 Ocak 2017 Çarşamba günü hafif yağışlı, sıcaklık 8 derece, İstanbul 19 Ocak 2017 Perşembe günü hafif yağışlı, sıcaklık 8 derece, İstanbul 20 Ocak 2017 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 7 derece.

    Bugün
    7 °C
    5°C
    Kuvvetli Sağanak Yağışlı
    17 Ocak 2017
    Salı
    9 ºC / 6 ºC
    Hafif Yağışlı
    Hafif Yağışlı
    18 Ocak 2017
    Çarşamba
    8 ºC / 6 ºC
    Hafif Yağışlı
    Hafif Yağışlı
    19 Ocak 2017
    Perşembe
    8 ºC / 6 ºC
    Hafif Yağışlı
    Hafif Yağışlı
    20 Ocak 2017
    Cuma
    7 ºC / 4 ºC
    Hafif Yağışlı
    Hafif Yağışlı

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.