Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    22 Ocak 2017, 05:20

    İstanbul 22 Ocak 2017 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 5 derece, İstanbul 23 Ocak 2017 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 8 derece, İstanbul 24 Ocak 2017 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 7 derece, İstanbul 25 Ocak 2017 Çarşamba günü yağmurlu, sıcaklık 6 derece, İstanbul 26 Ocak 2017 Perşembe günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 3 derece.

    Bugün
    5 °C
    2°C
    Çok Bulutlu
    23 Ocak 2017
    Pazartesi
    8 ºC / 4 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu
    24 Ocak 2017
    Salı
    7 ºC / 4 ºC
    Hafif Yağışlı
    Hafif Yağışlı
    25 Ocak 2017
    Çarşamba
    6 ºC / 4 ºC
    Yağmurlu
    Yağmurlu
    26 Ocak 2017
    Perşembe
    3 ºC / 1 ºC
    Karla Karışık Yağmurlu
    Karla Karışık Yağmurlu

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.