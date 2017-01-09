Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    İstanbul için Hava Durumu

    09 Ocak 2017, 23:06

    İstanbul 09 Ocak 2017 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık -1 derece, İstanbul 10 Ocak 2017 Salı günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 4 derece, İstanbul 11 Ocak 2017 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 2 derece, İstanbul 12 Ocak 2017 Perşembe günü kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık 5 derece, İstanbul 13 Ocak 2017 Cuma günü az bulutlu, sıcaklık 6 derece.

    Bugün
    -1 °C
    -4°C
    Kar Yağışlı
    10 Ocak 2017
    Salı
    4 ºC / 0 ºC
    Karla Karışık Yağmurlu
    Karla Karışık Yağmurlu
    11 Ocak 2017
    Çarşamba
    2 ºC / 0 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    12 Ocak 2017
    Perşembe
    5 ºC / 2 ºC
    Kuvvetli Sağanak Yağışlı
    Kuvvetli Sağanak Yağışlı
    13 Ocak 2017
    Cuma
    6 ºC / 3 ºC
    Az Bulutlu
    Az Bulutlu

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.