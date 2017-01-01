Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
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    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    01 Ocak 2017, 11:22

    İstanbul 01 Ocak 2017 Pazar günü karla karışık yağmurlu, sıcaklık 3 derece, İstanbul 02 Ocak 2017 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 6 derece, İstanbul 03 Ocak 2017 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 8 derece, İstanbul 04 Ocak 2017 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 8 derece, İstanbul 05 Ocak 2017 Perşembe günü kuvvetli sağanak yağışlı, sıcaklık 10 derece.

    Bugün
    3 °C
    0°C
    Karla Karışık Yağmurlu
    02 Ocak 2017
    Pazartesi
    6 ºC / 3 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    03 Ocak 2017
    Salı
    8 ºC / 6 ºC
    Az Bulutlu
    Az Bulutlu
    04 Ocak 2017
    Çarşamba
    8 ºC / 5 ºC
    Az Bulutlu
    Az Bulutlu
    05 Ocak 2017
    Perşembe
    10 ºC / 5 ºC
    Kuvvetli Sağanak Yağışlı
    Kuvvetli Sağanak Yağışlı

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    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.