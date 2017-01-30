Hürriyet > Hava Durumu > İstanbul Hava Durumu > 5 Günlük İstanbul Hava Durumu Tahmini
20DCDCBB-21CD-4BE6-8C0A-489B81BC53E2Created with sketchtool.
    Adana Ankara Bursa Diyarbakır İzmir Antalya

    İstanbul için Hava Durumu

    30 Ocak 2017, 02:42

    İstanbul 30 Ocak 2017 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 4 derece, İstanbul 31 Ocak 2017 Salı günü güneşli, sıcaklık 3 derece, İstanbul 01 Şubat 2017 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 6 derece, İstanbul 02 Şubat 2017 Perşembe günü güneşli, sıcaklık 8 derece, İstanbul 03 Şubat 2017 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 11 derece.

    Bugün
    4 °C
    2°C
    Çok Bulutlu
    31 Ocak 2017
    Salı
    3 ºC / -1 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    01 Şubat 2017
    Çarşamba
    6 ºC / -3 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    02 Şubat 2017
    Perşembe
    8 ºC / -1 ºC
    Güneşli
    Güneşli
    03 Şubat 2017
    Cuma
    11 ºC / 3 ºC
    Çok Bulutlu
    Çok Bulutlu

    İstanbul Haberleri

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuz gazisinin evine ziyaret(EK FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin evine ziyaret(EK FOTOĞRAF)
    Mısır, 2017 Afrika Uluslar Kupasında yarı finale yükseldi Mısır, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi
    Tekne faciasında kaybolan kişinin 1 ay sonra cesedi bulundu Tekne faciasında kaybolan kişinin 1 ay sonra cesedi bulundu
    Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 temmuz gazisinin evine ziyaret(ek bilgilerle) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 temmuz gazisinin evine ziyaret(ek bilgilerle)

    Dünyanın önemli şehirleri ve Türkiye’nin tüm illerine ait hava tahminleri ve Meteoroloji’den alınan hava durumu raporu ile güncel veriler Hürriyet hava durumu sayfasında.

    Hava tahmini almak istediğiniz ülkeyi, şehri ve ilçeyi seçerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerin sonuçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin İstanbul hava durumunu veya Beşiktaş hava durumunu yukardaki menülerden seçebilir, sonuçları anında görüntüleyebilirsiniz.

    Havanın durumuna göre plan yapmak isteyenlerin, seçtikleri bölge hakkında saatlik hava tahmini bilgisi almaları mümkün. Bölgelerin 5 günlük hava tahminlerini de bünyesinde barındıran Hürriyet hava durumu, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farklarını “derece” sıcaklık birimi ile arama sonuçlarında kullanıcılara verir.