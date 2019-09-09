BOĞA BURCU BUGÜN
Geçmiş bir konuyu hayatınıza yeniden taşıyabilirsiniz.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Kaygılarınızın esiri olabilirsiniz.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
Çabanızı kendi mutluluğunuz için harcamalısınız.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Aceleci olmak, emeklerinize zarar verebilir.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yeni görevler sizi sevindirecek.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Sabırlı ve makul hamleler sizi doğruya ulaştıracaktır.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Yolunuzu kaybettiğinizi düşünebilirsiniz.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Krizi fırsata çevirerek hasarı en aza indirebilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Özel hayatınızdaki dengeleri yeniden iyileştirin.Devamı
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.