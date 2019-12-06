Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek ağı görmenin anlamı

Rüyada örümcek görmek hangi anlamlara gelir, merak ediyorsanız, burada cevabını bulabilirsiniz. Örümcek görmenin tüm hikmetlerini, işaretlerini öğrenmek isterseniz, yazıyı detaylarıyla okumaya başlayabilirsiniz. Diğer rüya tabirleri için sitemize göz gezdirebilirsiniz.

Rüyada Örümcek Görmek

Rüyada örümcek görmenin İslam alimleri tarafından belirtilen iki hikmeti vardır. Bunlardan ilki görülen örümceğin, hilekar bir kadına işaret ettiği söylenir. İkincisi ise rüya sahibinin yaptığı ibadetlerine çok daha fazla düşkün olacağına faziletle yorulur. Rüyada birden fazla örümcek görmek, psikolojik rahatsızlıkların dine sarılmayla geçeceğine işarettir. Örümcekler gören kimse, namazını niyazını aksatmaz.

Rüyasında Örümcek Ağı Görmek

Rüyasında örümcek ağı sabır ve şükre işaret eder. Allah'ın hikmeti olan örümcekler ağlarını yavaşça ve sabırla örerler. Rüya sahibi bu ağları gördüğünde başına bir olay geleceğini ancak sabırla kurtulabileceği manasını çıkarmalıdır.

Rüya sahibinin şükrü elden bırakmaması gerektiğince yorulur. Rüya sahibi mümkünse ve malı varsa bundan 40'ta 1 payı fakirlere dağıtmalıdır. Rüyasından örümceklerin yaptığı ağlara yakalanmak, sorunların çıkacağına delildir. Kişinin kendisini hemen yanlış yoldan çevirmesi gereklidir. Alimler bu kişilerin doğru yolu istedikleri zaman bulacaklarını söylemişlerdir.

Rüyasında Örümceklerin Isırdığını Görmek

Rüyasında örümcek görüp kendisini ısırdığını gören kimsenin başına talihsiz olaylar gelecektir. Örümcek tarafından ısırılmak hayır ve şerre birlikte yorulmuştur. Talihsizlik şeklinde yorumlayanlar olduğu gibi kısmetin açılacağına, nişana, düşüne işaret ettiğini belirtenler vardır. Örümcek ısırığının görülmesi ise bedbaht kişilerle tanışmayı, bunlardan mümkünse uzak durmayı işaret etmektedir.

Rüyada Siyah Örümcek Görmek

Rüyasında siyah örümcek, evle ilgili sorunlar yaşanacağı manasına gelir. Bunlar anne ve babayla tartışmak, kardeşlerle veya eşle küsmek manasındadır. Rüyada beyaz örümcekler ise karşılaşılan sorunun çözüleceğini ifade eder.

Beyaz örümcek görmek herkese nasip olmaz. Hangi sorun olursa olsun, bunun Allah'ın izniyle çözüleceği manasındadır. Rüyasında sarı örümcek görmek, ibadeti çok olan kalbi temiz insanlarla tanışmaya delalet eder. Rüyasında sarı örümcekler Allah'ın emirlerine uyulması gerektiği anlamına da geliyor.

Rüyasında Büyük Örümcek Görmek

Rüyada büyük örümcekler görmek, kısmet kapalılığına işaret eder. İster iş ister evlilik olsun tüm yolların kapanacağına, korkulu günlere delalet eder. Rüyasında kocaman örümcek ağlarına takılan kimselerin başlarına musibetlerin büyüğünün geleceğine işarettir. Musibetleri önlemek adına sadaka vermenin rüya sahipleri için hayır getireceği söylenir.

Rüyada Siyah Kuyruklu Örümcek Görmek

Rüyada örümceğin siyah bir kuyruğunun olduğunu görmek, acılar yaşanabileceğini ifade eder. Bolluktan darlığa geçme aşamalarının başlandığına hikmet eder. Rüyada çok fazla örümcekten kaçtığını görmek ve onlardan kurtulmak, beladan kurtulmayı hikmet eder. Rüya sahibinin feraha kavuşacağına, hayatından lezzet alacağına fazilet eder.

Rüyada Çirkin Örümcekler Görmek

Rüyada çirkin örümcek görmek çoğu zaman hileye, şerre yorulmuştur. Fakat son dönem İslam alimleri, rüyada çirkin örümcek görmenin faziletlerinin çok güzel olduğuna işaret ederler. Özellikle çirkin örümceklerin dostlar edinmek anlamı taşıdığı söylenir.

Rüyada örümcek öldürdüğünü görmek ise gerçek anlamda sorunların çıkacağına, bu sorunların kavgayla çözülemeyeceğine delalet eder. Bu yüzden rüya sahibi sorunlara pozitif yaklaşmalı, sabır etmenin her derde deva olduğunu unutmamalıdır.

Rüyada Örümcekler Tarafından Öldürüldüğünü Görmek

Rüya sahibi gördüğü hikmetli düşünde örümcek tarafından öldürüldüğünü görürse, nefsine yenik düşeceği zamana girdiği söylenir. İslam alimlerinden bazıları örümcekler tarafından öldürüldüğünü gören kimsenin tövbe kapısına dayanması gerektiğini, günahlarının çok ağır olduğunu ifade etmişlerdir.

Örümcek zehrinden öldürüldüğünü görmek ise safi olmayan bir kalbinin olduğunu, sadaka, zekat, namaz ve orucunu kişiyi kurtaracağı söylenir. Rüyasında örümcek zehri, insanı yoldan çıkarabilecek felaketlerin başlandığını belirtir. Sadaka ve zekat, bunun çözüm yoludur.