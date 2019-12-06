Rüyada yumurta görmek ne anlama gelir? Rüyada yumurta kırmak, toplamak ve yemek anlamı

Rüyada yumurta görmek; genel anlamıyla hayırlı işlerin olacağı anlamını taşır. Rüya yorumcularına göre rüya içerisinde yumurta görmek; mevcut olan vaziyetten bir üst seviyeye yükselmek, huzurun, mutluluğun artması ve evlenerek hayırlı bir evlilik gerçekleştirmek anlamlarına gelir.

Rüyada Yumurtanın Kırıldığını Görmek

Rüyada yumurta kırıldığının görülmesi; iyi bir şekilde yorumlanmaz ve şansızlık, uğursuzluk şeklinde değerlendirilir. Kırılmış olan bir yumurta görmek, o gün içerisinde yaşanacak olan ufak kazalara ve aksiliklere tabir edilmektedir. Birden çok yumurtanın kırıldığını gören bireyler ise kendileri hakkında konuşulan, kişinin gururunu da kıracak olan birçok dedikodu işiterek, büyük bir üzüntü yaşamaktadır. Evin içerisinde yerde kırılmış yumurtayı gören bireylerin hanesinde tartışma yaşanır. Karı- koca arasında oluşacak gergin vaziyetlere de alamettir. Yumurta kırılması, iş hayatında da duyulacak olan kötü sözlerin, haksızlığa uğramak ve hak edilenin alınmaması şeklinde de yorumlanır.

Rüya İçerisinde Yumurta Kırmak

Rüyada yumurta kırdığını gören kişi; kendi yanlışlarından kaynaklı bir biçimde acı çekeceği anlamına gelir. Kaza ya da dikkatsizlik neticesinde yakınlardan birinin ya da aileden birini kaybetmek manasına da gelen bu rüya, gebe kadınların düşük yapacağına, çocuklarının öleceğine yorulur. Yumurta kırmak hayra yorumlanmadığı üzere, maddi manada da her şeyi kaybedileceği, bireyin kumar gibi kötü alışkanlık yüzünden bütün hayatını riske atacağının habercisidir. Rüyada yumurta kırmak başka bir yorumla, kadınların zina yapacağına, önemli günahlar işleyeceklerine alamet eder. İş konularında bütün yatırımların boşa gitmesi biçiminde yorumlanır.

Rüya İçerisinde Yumurta Toplamak

Rüya içinde yumurta toplamanın anlamı; bereket, bolluk ve verim şeklinde kabul edilmektedir. Rüyayı gören bireyin ticaretinin açık olacağı, işlerinin yoluna gireceği, eline hayalinin dahi kurulamayacağı tutarda para geçeceği manasına gelir. Rüya sahibinin, karlı işlere karışacağı, zahmet çekmeyerek, basit ve kısa yollardan rızk sağlayacağı şeklinde yorumlanır. Bitmeyecek olan huzura ve azalmayacak servete rivayet edilir. Rüya içerisinde yumurta toplamak, iş ve meslek yaşamında hedeflenen yere gelineceğini gösterir.

Rüyada Yumurta Yemek

Rüyada yumurta yediğini gören kişi, iş yaşamında yüzünün gülmesine neden olacak, kendisine uğur, hayır ve daha fazla kısmet getirecek olumlu gelişmelerin olmasına, ufak zamanda sağlanan kazancın çok daha fazlasını uzun zamanda sağlanacağına rivayet edilmektedir.

Rüya İçerisinde Yumurta Düşürmek

Rüyada yumurta düşürmenin anlamı; kişinin rüyayı görmesine bağlıdır. Yumurtaların düşürülüp, kırıldığının görülmesi, kişinin elinde olan şansı iyi kullanamadığından ötürü tekrardan başladığı noktaya geri döneceğinin işaretidir. İş yaşamındaki düzensizlikler, başarısızlıklar ve bir türlü düzenin tutturulamayacağının habercisidir. Yumurtayı düşüren birey bekar ise; evlenemez ya da oldukça geç bir evlilik yapar veya kısmetleri ters teper.

Rüyada Pişmiş Yumurta Yemek

Rüya içerisinde pişmiş yumurta yemek; bireyin hayallerini gerçekleştirmesi, amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak adına daha çok yol kat etmesi, daha fazla çabalaması, daha çok çalışması ve bir süre rahatından uzaklaşması manasına gelir. Bu rüya; emeksiz yemek olmayacağının haberini vermektedir.

Rüyada Çiğ Yumurta Yemek

Rüyada çiğ yumurta yemek; hiç iyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyayı gören bireyin hakkı olmayan rızka ve mala göz dikeceği, şeytan ile iş birliği yapıp, günahkar olacağının işaretçisidir. Bu yollardan zenginlik elde edilecektir. Birey ahlakı ve inancından ödün verip, variyet sağlayacak demektir. Hayallerinin gerçekleşmesi, hedeflere ulaşılması ve bunun sayesinde düzenli, huzurlu, rahat, disiplinli, konforlu bir hayat sürülmeye delalet etmektedir. Birey, ailesinin daha rahat geçinmesi adına yapmış olduğu planları hayata geçirecek ve hayatını daha kolay hale getirecektir. Rüya içerisinde çiğ yumurta yiyen kişinin planları haram yoldan halledilecektir.