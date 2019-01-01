Akrep Burcu Haftalık Yorum
Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, bu hafta uzun süredir koşturduğunuz hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Ancak son müdahaleler, kriz çözmek eksiklikleri kontrol etmek ve test etmek üzerine olacak. Hafta sonu balık burcundaki gerçekleşecek dolunay ile zamanınızı ufak bir tatil ayırabilirsiniz. Kendinizi daha güvende hissettiğiniz ve sevildiğinizi gördüğünüz bir hafta içindesiniz. Sizlerde yelkenleri biraz suya indirmeye ne dersiniz?
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Geçmiş bir konuyu hayatınıza yeniden taşıyabilirsiniz.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Kaygılarınızın esiri olabilirsiniz.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
Çabanızı kendi mutluluğunuz için harcamalısınız.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Aceleci olmak, emeklerinize zarar verebilir.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yeni görevler sizi sevindirecek.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Sabırlı ve makul hamleler sizi doğruya ulaştıracaktır.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Yolunuzu kaybettiğinizi düşünebilirsiniz.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Krizi fırsata çevirerek hasarı en aza indirebilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Özel hayatınızdaki dengeleri yeniden iyileştirin.Devamı