Akrep Burcu Aylık Yorum
Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, hiç beklemediğiniz değişimlerin haberini alacağınız harika etkilere sahip bir Eylül ayına başlıyorsunuz. Korktuğunuz ya sıkıntı yaratan konularınızın tam tersi derecede güzellikleri hayatınıza sunduğunu görebilirsiniz. Yücelip büyüdüğünüz ve başarıdan başarıya koştuğunuz günlerin altında Venüs ve Merkür’ün imzası var. Özellikle devletle ilgili konularınız ve işlerinizle ilgili anlaşmalarınız istediğiniz şekilde sonuçlanabilir. Yatırımsal konular gündeminiz olabilir, iyi düşünerek ve sağlam yerlere adım atarak ilerlemelisiniz. Umudunuzu kestiğiniz bazı olumsuzluklar varsa, bu ay bunlarla ilgili “sınavı kazandınız” mesajı alabilirsiniz. İç sesiniz bu ay size yine doğru ve iyi olanları fısıldamaya devam edecektir. Aşk ve sevgi bağlamında kendinizi ilişkinizde daha güvenli hissedeceksiniz.
Ayın ilk 15 gününde bavullarınızı toplayarak başka şehirlerin veya ülkelerin yolunu tutacağınız teklifler karşınıza çıkabilir. Zaman kaybettiğinizi düşündüğünüz noktalarda aceleci olmak size iyi gelecektir. Aşk hayatınız ve sosyal iletişimlerinizin gündemde olacağını ve toparlayıcı etkileri hissedebilirsiniz. Bekar olan Akreplerin yolları enteresan aşk hikayeleri ile kesişebilir. İlişkisi olan Akrep burçları ise, bazı pürüzleri geride bırakarak yerini güzel ve romantik anlara bırakabilir.
14 Eylül’de gerçekleşecek olan balık burcundaki dolunay ile kendinizle ilgili dedikodular ya da yazılı haberlerle keyfiniz biraz kaçabilir. Sakladığınız bir bilgi ya da olay, ortaya çıkabilir; bu konuda sizin tavrınız bunun önüne geçebilir. Aldırmamalı ama derslerinizi de alarak yolunuza devam etmelisiniz. Gerektiği noktalarda kararlarınızı ve tutumlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 28 Eylül’de gerçekleşecek olan terazi dolunayı ile aranızın açık olduğu bazı dostlarınızla barışabilirsiniz. Eş ya da partnerinizle ortak bir iş girişiminiz varsa burada bir yol ayrımına gitmek isteyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda bir anlaşmazlık ya da suçlamalarla alakalı tatsızlıklar yaşanabilir. Doğru hamleleri yaptıysanız bu süreci ekonomik ve duygusal anlamda daha rahat atlatabilirsiniz. Keyifli bir eylül ayı geçirmenizi dileriz.
Yükselen Burç Hesaplama
Yükselen burcumuz, doğduğumuz anda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Dolayısıyla yükselen burç, kendi burcumuz kadar önemlidir ve görünüşü temsil eder. Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilgilerinizi girerek yükselen burcunuzu hemen öğrenebilirsiniz.
Burç Uyumu
BOĞA BURCU BUGÜN
Geçmiş bir konuyu hayatınıza yeniden taşıyabilirsiniz.Devamı
İKİZLER BURCU BUGÜN
Kaygılarınızın esiri olabilirsiniz.Devamı
YENGEÇ BURCU BUGÜN
Çabanızı kendi mutluluğunuz için harcamalısınız.Devamı
ASLAN BURCU BUGÜN
Aceleci olmak, emeklerinize zarar verebilir.Devamı
BAŞAK BURCU BUGÜN
Yeni görevler sizi sevindirecek.Devamı
TERAZİ BURCU BUGÜN
Bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.Devamı
AKREP BURCU BUGÜN
Sabırlı ve makul hamleler sizi doğruya ulaştıracaktır.Devamı
OĞLAK BURCU BUGÜN
Yolunuzu kaybettiğinizi düşünebilirsiniz.Devamı
KOVA BURCU BUGÜN
Krizi fırsata çevirerek hasarı en aza indirebilirsiniz.Devamı
BALIK BURCU BUGÜN
Özel hayatınızdaki dengeleri yeniden iyileştirin.Devamı