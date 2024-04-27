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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Afrika tozu gidiyor, yağışlı hava geliyor

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Afrika tozu gidiyor, yağışlı hava geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 10:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre önümüzdeki hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a bu gece yağmurun geleceğini ve sıcaklıkların Nisan ayı ortalamasına döneceğini söyledi. İşte 27 Nisan cumartesi günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde yer toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Afrika tozu gidiyor, yağışlı hava geliyor

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YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Önümüzdeki hafta yurdun tamamında yağış görülecek. Yağışlar kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Salı günü rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yeni haftada hava sıcaklıklar yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Afrika tozu gidiyor, yağışlı hava geliyor

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'A BU GECE YAĞMUR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün İç Anadolu öğleden sonra yağmurlu, gece İstanbul da yağmurlu. Sıcaklık Marmara ve Karadeniz'de Nisan ayı ortalamasına dönecek. Diğer bölgelerde ortalamanın üzerinde devam edecek. Toz İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de bugün ve yarın devam ediyor. Pazartesi Güneydoğu'da da görülecek" mesajını paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN YAĞIŞLI"

Prof. Dr. Şen, "Yağmur bekleyen çiftçilere; Önümüzdeki 4-5 gün Trakya, İç Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu hariç diğer bölgelere yağmur geliyor" ifadelerini kullandı.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur

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