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Haberler >Mahmure >Astroloji>Balık Burcu Diyeti
Burçlar

Balık Burcu Diyeti

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Balık Burcu Diyeti
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"Katı ve sıkıcı diyetlerden bunalan Balıklar için yüksek proteinli, düşük yağ ve şeker içeren diyetlerin daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz."

Ayaklar, işitme, dokunma ve tat alma bölgelerini temsil eden balık burçları için demir vücudunuzun başlıca ihtiyaçlarından biridir. Demir eksikliği görülen balık burcu insanlarında genel olarak anemi ve düşük tansiyon görülme riski de oldukça yüksektir.

Diyetlerinizde karaciğer, yağsız sığır eti, kuzu eti, yumurta sarısı, beyin, midye, ıspanak, soğan, arpa, marul, buğday ekmeği, kuru fasulye, elma, üzüm, limon, portakal, şeftali, hurma, kuru erik ve maydanozu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Balık burçları diyetlerini bozarak psikolojik olarak kendilerini yemek yemeğe yönlendirebilirler. Onlara destek olabilecek bir diyet arkadaşı sayesinde diyet listesine de uymaya çalışacaktır.

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