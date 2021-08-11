Koç burcunu sembolize eden taş hematit taşıdır. Hematit taşı; Türkiye çapında çok yaygın şekilde bulunur. Koç burcu bireylerinin özelliklerinden enerji ve azmi temsil etmektedir. Olumlu enerjisi ile herkesi etkilemesiyle bilinen koç burcu bireylerinin, gün içinde yaşamış olduğu enerji yetersizliğine iyi gelen Ametist taşı; Koç burcu için faydalı olan taşlardan bir diğeridir. Koç burcu bireylerinin yaşamının olağan akışı içinde yaşamış olduğu bağışıklık problemlerine iyi gelen ametist taşı, oldukça güzel bir renge sahiptir. Ametist taşı; Koç burcu bireylerinin uykuları düzelmektedir.

Koç Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Koç burcunu temsil eden taşlardan birisi hematit taşıdır. Halk arasında kan taşı şeklinde de bilinen bu taş; genel olarak kırmızı rengi ile bilinmektedir. Ferahlığı, pozitif enerjiyi ve barışın temsilcisi olan hematit taşı; koç burcu bireylerine azim, pozitiflik, güç olarak yorumlanır.

Koç Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Koç burcunun değerli taşlarının adları; ametrin, ametist, opal, elmas, yakut, hematit, akumarin ve pirit olarak belirtilebilir.

Koç Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Koç burcu değerli taşları içerisinde bulunan elmas; beyin fonksiyonlarını tedavi eder. Bunun yanı sıra vücudun temizlenmesini sağlayarak, negatif güçlerin yok olmasına yardımcı olur. Saflık, bolluk, sadakat, neşe sembolü olarak bilinir. Ruh, zihin ve beden ölçüsünü bütünleştirir. Elmas; macera, aşk ve finansal anlamdaki girişimlerde şans getirir. Bireylerin sakinleşmesine yardımcı olur ve kabuslardan arındırır. Taşıyan kişiye cesaret verir, başarı sağlar.

Hematit taşı; bireyin kan dolaşımı üzerinde olumlu etki sağlar. Stresi azaltıcı etkisi bulunur, canlılık ve enerji sağlar. Karar verme zorluklarına birebirdir. Bel soğukluğuna karşı etkili bir taştır. Zihnin berraklaşmasına, zeka ve aklın rahatlamasına yardımcı olur. Çekim gücü fazladır. Bireyin sakinleşmesine yardımcıdır.

Ametist taşı; bireye iç huzuru sağlayarak karar vermesine yardımcı olur. Bireyi rahatsız eden takıntılı düşüncelerden uzaklaştıran etkisi vardır. Koyu mor veya çok açık renkte olan berrak ametist taşları oldukça güçlü olan ametistlerdir. Uyku problemlerine iyi geldiği gibi kötü rüyaları önler. İnsan vücudunu toksinlerden temizler. Bireyin eklem ağrılarının tedavi edilmesine destektir. Deri hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır. Uykusuzluk sorunlarına oldukça iyi gelir. Aklı ve kalbi güçlendirir. Bireyin daha doğru düşünmesine destek olur.

Yakut taşı; bireyin kendi içindeki sınırlamalarından kurtarmaya destek olur. Ruhsal anlamda mutluluk ve gelişim duygularının artmasına yardımcıdır. Yakut taşının bilinen diğer özellikleri içerisinde yer alan bir başka özellik ise; bireyin hislerini güçlendirerek, kötü düşüncelerden uzak durması şeklindedir. Cinsel anlamda sorun yaşayanlara iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Şartsız sevmeye yardımcı olup, hoşgörü ve anlayış duygularını çoğaltır. Bireyin kendine güvenmesine destek olur.

Koç Burcu Taşlarının Renkleri

Koç burcu taşlarının renkleri; kırmızı, beyaz ve mordur. Ametist taşı mor, yakut ve hematit taşı kırmızı, elmas taşı ise yeşildir.

Koç Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Koç burcu bireyleri; ametist, ametrin, yakut, pirit, elmas, opal, hematit gibi taşları üzerinde taşımalıdır. Bireyin bu taşları; kolye, yüzük, bileklik, halhal ve tespih gibi aksesuarla üstünde taşıması mümkündür. Bu şekilde taşıyarak, taşların enerjisinden faydalanmak kesin olacaktır.