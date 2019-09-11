İkizler Burcu Kariyeri

Birlikte çalıştıkları kişilere büyük bir ilgi gösterir. Sürekli hareket halinde olması nedeniyle arkadaşlarının kafasını karıştırır. İkizlerin hızlı çalışan aktif bir zekâsı olduğu için, çevresindeki kişilerin ağır çalışma temposunu bir türlü anlayamaz. İsteksiz ve keyifsiz olduğu günlerde, özel telefonlarına bile cevap vermez. Kendisini arayan kişinin unvanı ve pozisyonu onu etkilemez. Başkalarının önerilerine kulak vermeyen İkizlerle iş yerinde birlikte olmak, sinirlendirici olduğu kadar zevklidir de.