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Haberler >Mahmure >Astroloji>İkizler Burcu Kariyeri
Burçlar

İkizler Burcu Kariyeri

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İkizler Burcu Kariyeri
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"Herkese dostça davranır, şakacı ve rahattır. "

Birlikte çalıştıkları kişilere büyük bir ilgi gösterir. Sürekli hareket halinde olması nedeniyle arkadaşlarının kafasını karıştırır. İkizlerin hızlı çalışan aktif bir zekâsı olduğu için, çevresindeki kişilerin ağır çalışma temposunu bir türlü anlayamaz. İsteksiz ve keyifsiz olduğu günlerde, özel telefonlarına bile cevap vermez. Kendisini arayan kişinin unvanı ve pozisyonu onu etkilemez. Başkalarının önerilerine kulak vermeyen İkizlerle iş yerinde birlikte olmak, sinirlendirici olduğu kadar zevklidir de.

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