Oğlak Burcu Kariyeri

Oğlak burçlarının iş hayatlarında genellikle yönetim ve yöneticilik gibi alanlarda görürüz. İş hayatlarında oldukça başarılı olan Oğlak burçları, pratik ve parlak zekaları nedeniyle işe başladığı günden itibaren patron ve çalışanların gözünde hızlı bir yükseliş yakalayacaktır.

Saygısızlığa tahammül edemezler. Çalışanlarla sık sık iletişime geçmek istese de duygularını yönetememekten korktukları için araya bir mesafe koyarlar. Kriz dönemlerinde bile ihtiyatlı ve soğukkanlı bir tutum sergileyebilirler. Sadık ve güvenilirlikleri yönünden herkes tarafından sevilirler. Teknolojiyi yakından takip ederler ve araştırmayı severler. Bu nedenle, arkeolog, araştırmacı veya bir mimar olabilecek potansiyele sahiptirler.