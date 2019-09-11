Oğlak Burcu Eğlence Hayatı

İyi içiciler olmayan Oğlaklar için fazla içki baş dönmelerine neden olabilir. Gün boyunca sakinliği ve duygularını koruyabilen Oğlaklar, kontrollerini yitirmeye başladıklarında bunu kimseye fark ettirmemeye çalışırlar.

Tatlı kokteyllerden hoşlanmayan Oğlak insanları, fazla rahat olmayı ve dilediklerinde içkiye abanmayı sevmezler. Eğer bir Oğlak insanının mekanda rahat olmasını istiyorsanız ona rahat olmasını söylemeyin. Bu onu daha da tedirgin edecektir.