Oğlak Burcu Makyajı

Oğlak burçları da bu grubun içerisinde bulunduğu için abartıdan çok sadeliğin tarafını tutanlardan. Makyajlarında da sadeci olan Oğlak kadınları göze çarpmayan ama şık gösterecek makyajları uygulamayı tercih ediyorlar. Toprak grubunun rengi olan kahverengi Oğlak burçları için vazgeçilmez bir renk olmakla beraber kahvenin tonları da oğlakların far tercihleri arasındadır. Yüzün her bir bölgesi için kahverengi uygulayabilir yüzlerini kontürlemekten hoşlanırlar. Far, allık ve rujların temelinde de kahverengi ve kahverenginin tonları hakimdir.