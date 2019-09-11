Başak Burcu Sağlığı

Başak burçlarının vücutları batın bölgesi, dalak ve bağırsaklar yönetimindedir. Detaylara çok önem verdikleri için sinir sistemleri de hassastır. Başak burçlarında bağırsak hastalıkları, kolit, apandisit, kabızlık, ve her türlü psikosomatik hastalıklar sıklıkla görülür.

Hassas bir mideye sahip olan başak burcu insanları beslenmelerine dikkat etmelidir. Yanlış beslenmeler sonucu sinir sistemi ve bağırsak problemleri de baş gösterebilir. Bunun haricinde kolay kolay hastalanmayan bir bünyeye sahip olan başak burçları, daha çok hastalık hastası moduna bürünürler.