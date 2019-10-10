Başak Burcu Erkeği

Akıllı ve pratik düşünebilme özelliği bulunan başak burcu erkeklerinin diğer bir ortak özellikleri de hazır cevap olabilmeleridir.



Başak erkekleri oldukça titizdir. Hatta o kadar ki titizlikleri takıntı derecesinde insanları rahatsız edebilecek bir düzeydedir. Hayatlarının düzen içerinde bulunmasını amaçlayan başaklar için kirli kıyafetler bile sinirlenmelerine neden olabilir.



Sevecen ve hoş bir mizaca sahip başak burcu erkeklerinin ortak özelliklerinden biri de herkes tarafından ideal tip olarak belirlenmeleridir. İnsanlarla zaman zaman tartışma içerisine girebilirler . Göze hoş gelmeyen ve yanlış gördüğü durumları çekinmeden eleştirebilirler. İnsanları kırabilirler ama bunun farkında olmazlar.