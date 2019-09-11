Başak Burcu Aşk Hayatı

Detaycı ve idealist tutumlarından dolayı partnerlerini bezdirebilirler. Başak burcu insanları kolay güvenmeyen bir yapıya sahip olduğu için genellikle geç yaşlarda ya da hiç evlenmedikleri görülür. Aşkın detaylarını incelemek yerine duygularını en iyi şekilde yaşamalıdırlar. Seks hayatlarında gerçekten aşık olmadan kimseyle kolay kolay ilişkiye girmezler.

Başak kadınları sevişme konusunda oldukça tutkuludur. Temiz değil ve kötü kokuyorsanız bir Başak burcu kadınıyla yakınlaşmanız biraz zor olabilir. Yeni şeyler denemekten keyif almayan Başak burcu kadınları, detaylar yüzünden kendinden soğutabilir.

Başak erkekleri de hijyene düşkündür. Değişik tekniklerden hoşlanır ama kendini tekniğe kaptırınca duygularını yaşamayı unutabilir. Seks konusunda partnerini acımasızca eleştirebilir.