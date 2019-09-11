Başak Burcu Kariyeri

Hırs ve pratik zekâlarından dolayı iş hayatlarında olumlu yönde etkiler alacak olan Başak burcu insanları, birçok özelliklerinin yanı sıra görev bilinci sayesinde çalıştığı ortamdaki arkadaşlarına da faydalı olacaklardır. Risk ve eksikliklerin giderilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir.

Başak burcu insanları genel olarak detay ve özen gösterilecek mesleklerde başarılı olabilirler. Doktorluk ve banka memuru gibi meslekler Başak insanlarını başarıya götürebilecek meslekler arasında. Araştırma ve bilgilenme isteği bulunan Başaklar için bilim ve hukuk dalları iyi tercihler olacaktır.