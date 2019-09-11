Aslan Burcu Zıt Burçları

Ancak gözlem ve haritalardaki durumlarına bakıldığında, kendisi gibi rekabetçi olan koç burcuyla yaya göre daha az anlaşması olacaktır. Aslan burcunun anlaşmakta zorlanacağı burçlar su grubu burçlarıdır.

Aslan insanının olumsuz yanları kibirli olması, her ortamda öne çıkma isteği ve iktidar meraklısı olmasıdır. Hoşgörü azlığı ve burun dikliği bazı burçlara dayanılmaz gelebilir. Boğa, akrep, kova ile anlaşmakta güçlük çeker. Onlara göre kendini beğenmiş ve fazlaca ukala olacaklardır.