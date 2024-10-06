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'Can dostlar korunacak'

#4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü#Adana#Ali Demirçalı

Adana’nın Yüreğir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Veteriner Hekimler Odası ile birlikte can dostlar için program düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

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Yüreğir Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, Sokak Canlarını Koruma Derneği (CANKODER) Başkanı Sibel Seyitoğlu ve çok sayıda hayvan sever katıldı. Müzik eşliğinde palyaçoların gösterileriyle başlayan programda gönüllüler sokak hayvanları için bir araya geldi.

İNSAN SEVDİĞİNİ KORUR

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. Bu dünya hepimizin ve her şey sevgi ile başlıyor. İnsan sevdiğini korur. Önce birbirinizi seveceksiniz, sonra doğayı, tüm canlıları. Yüreğir Belediyesi olarak hayvan dostu bir ilçe olmaya hazırız, kararlıyız” dedi.

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Can dostlar korunacak

DÜNYAYI SEVGİ KURTARIR

Veteriner Hekimler Odası Adana Şube Başkanı Nihat Köse de, dünyayı sevginin kurtaracağına inandıklarını belirterek, “Çocukluğunda hayvan sevenlerin yetişkin olduğunda insanları da seveceğine inanıyoruz. Güzellik kurtaracak dünyayı ve bir insanı sevmekle başlayacak. Çocukluğunda sevgiyi tadan insanların büyüdüğünde bunların karşısında olacağını insanın insana hatta canlıya kıymadığı bir dünyanın temellerinin böyle atılacağına inanıyoruz. Bu vesileyle yetkililere duyurmak isterim ki sokaktaki canların popülasyonunun azaltılması ancak kısırlaştırma ile mümkün o nedenle bütün ülke çapında kampanya halinde bir kısırlaştırmaya başlamamız gerekiyor aslında bunu dün yapmamız gerekiyordu geciktik kaybettiğimiz her dakika önem arz ediyor bugünden başlamak koşuyla bütün belediyeler bütün sivil toplum örgütleri ve siyasete elini taşın altına koyup kısırlaştırma kampanyası başlatmalıyız” diye konuştu.

ÇITIRIK’TAN TEŞEKKÜR

Yüreğir Belediyesi’nin sokaktaki canlar ve hayvan hakları konusunda her zaman duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, yaptığı çalışmalardan dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ve ekibine teşekkür etti.

#4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü#Adana#Ali Demirçalı
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